God of War : après Kratos, la série Amazon va aussi à remplacer Atreus et une autre actrice

La production de la très attendue adaptation en série de God of War continue de connaître de sérieux remous. Quelques semaines seulement après l'annonce du remplacement de Ryan Hurst dans le rôle de Kratos, à la suite d'une blessure survenue pendant le tournage, un nouveau rapport affirme qu'Amazon prévoirait déjà de recaster deux autres personnages majeurs, à savoir Atreus et Thrud. Une décision qui soulève de nouvelles interrogations autour d'un projet particulièrement ambitieux, dont le tournage a déjà pris du retard et qui devra désormais gérer plusieurs changements de casting avant même la diffusion de son premier épisode.









Selon les informations de MP1st, Amazon aurait lancé de nouveaux appels au casting pour les rôles d'Atreus et de Thrud en vue de la Saison 2. Le studio rechercherait désormais des acteurs âgés de 14 à 17 ans, alors que les premiers castings visaient des comédiens de 9 à 12 ans. Une évolution qui s'expliquerait par le saut temporel entre God of War (2018) et God of War Ragnarök, dont les événements serviront de base à la deuxième saison. Si la première saison adaptera les événements du jeu de 2018, la seconde couvrira l'histoire de Ragnarök, où Atreus et Thrud occupent une place beaucoup plus importante et participent directement aux combats. Plutôt que d'attendre que les jeunes acteurs grandissent naturellement entre les saisons, Amazon aurait donc choisi de repartir avec des interprètes plus âgés afin de mieux correspondre à cette évolution des personnages. Cette décision intervient après un premier bouleversement majeur. Ryan Hurst, initialement choisi pour incarner Kratos, s'était gravement blessé au biceps durant le tournage, nécessitant une opération et plusieurs mois de convalescence. Plutôt que de suspendre la production jusqu'à son rétablissement, Amazon aurait finalement décidé de remplacer l'acteur, obligeant l'équipe à retourner une partie des scènes déjà tournées.





Pour l'instant, Amazon n'a pas officiellement confirmé ces nouveaux changements de casting. Aucune date de diffusion n'a encore été annoncée pour la première saison, le tournage devant reprendre avec un nouvel interprète de Kratos. En attendant, ces multiples remaniements alimentent les inquiétudes autour de la stabilité du projet, alors même que God of War fait partie des adaptations les plus attendues de Prime Video.





