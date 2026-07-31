Sony sort enfin du silence sur la fin des jeux physiques, mais reste insensible à la colère des joueurs...

Près d'un mois après avoir provoqué une véritable tempête au sein de la communauté PlayStation, Sony Interactive Entertainment a enfin pris la parole. Depuis l'annonce de l'arrêt de la production des jeux physiques à partir de 2028, les critiques se sont multipliées sur les réseaux sociaux, où de nombreux joueurs dénoncent la disparition progressive des éditions sur disque, la question de la préservation des jeux ou encore la perte de liberté qu'implique un écosystème entièrement numérique. Jusqu'ici, le constructeur japonais s'était montré particulièrement osef sur le sujet, laissant la colère enfler sans apporter la moindre explication.



C'est finalement à l'occasion de la présentation des derniers résultats financiers du groupe que Sony a accepté de répondre aux interrogations des investisseurs. Lin Tao, directrice financière de l'entreprise, est revenue sur cette décision historique en assurant qu'elle n'avait pas été prise à la légère. Si elle reconnaît que cette annonce a suscité des réactions particulièrement fortes, le discours de Sony laisse surtout entendre qu'il n'est absolument pas question de revenir en arrière. Malgré la polémique, le groupe estime que sa stratégie reste la bonne et confirme poursuivre sa transition vers un avenir entièrement numérique. Interrogée par les investisseurs sur cette décision très critiquée, Lin Tao explique que Sony a longuement étudié la question avant de trancher.





« Nous avons passé énormément de temps à réfléchir à l'avenir et à ce que nous voulions faire. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Nous l'avons étudiée avec beaucoup de prudence, nous sommes arrivés à cette conclusion, et nous continuerons d'avancer avec la même prudence. »









La dirigeante reconnaît que l'annonce a provoqué une vague de réactions parfois très virulentes de la part des joueurs, conscients qu'il s'agit de la fin d'une époque.





« Cette décision a provoqué beaucoup de réactions, et les avis sont très tranchés. Les jeux vidéo comptent énormément pour beaucoup de personnes. Nous comprenons donc ces émotions et nous voulons en tenir compte. À l'avenir, nous voulons continuer à trouver la meilleure façon d'échanger avec les joueurs dans cet écosystème de plus en plus numérique. »





Pour autant, ces critiques ne semblent pas inquiéter Sony. Durant cette même séance de questions-réponses, les responsables de l'entreprise ont indiqué que cette contestation ne s'était traduite par aucun effet mesurable sur les ventes ou les résultats financiers. Avec plus de 95 millions de PS5 écoulées dans le monde et des bénéfices toujours solides, PlayStation estime que sa stratégie reste la bonne et ne prévoit donc aucun revirement.





Sony précise également vouloir poursuivre le dialogue avec ses partenaires commerciaux, notamment les distributeurs, afin d'accompagner cette transition selon les spécificités de chaque marché. Mais sur le fond, le message est limpide : le constructeur considère que l'avenir de PlayStation passe désormais par le numérique. À moins d'un changement totalement inattendu, les jeux physiques disparaîtront bien du catalogue PlayStation à partir de 2028.