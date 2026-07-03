La fin du jeu physique est en marche : Sony transforme déjà son usine de fabrication de disques

L'annonce de la fin des jeux PlayStation sur disque à partir de 2028 n'était manifestement pas une décision prise à la légère. En Autriche, la principale usine de production de supports optiques de Sony a déjà entamé sa reconversion afin d'abandonner progressivement la fabrication de disques au profit d'une nouvelle activité industrielle. En effet, d'après les informations du média autrichien ORF, le site de Thalgau, exploité par Sony DADC, produit aujourd'hui près de 600 000 disques par jour, qu'il s'agisse de jeux PlayStation, de Blu-ray ou de CD. Une activité qui devrait fortement diminuer dans les prochaines années après la décision de Sony de ne plus commercialiser de nouveaux jeux PlayStation sur disque à compter de janvier 2028.









Le directeur général de Sony DADC, Dietmar Tanzer, estime que les jeux PlayStation représentent actuellement environ la moitié de la production du site, dont près de 20% concernent les nouveautés. À horizon 2028, ce volume ne représenterait plus qu'environ 10% de l'activité de l'usine. Pour autant, cette transition ne devrait pas s'accompagner de licenciements et les quelques 300 salariés du site ont été informés d'une vaste réorganisation et commenceront progressivement à être formés à de nouveaux métiers. Sony avait d'ailleurs anticipé cette évolution depuis plusieurs années en investissant près de 30 millions d'euros dans de nouveaux équipements destinés à produire des microlentilles optiques. Cette technologie, appelée Micro Optics, consiste à fabriquer des composants capables de guider et concentrer la lumière dans des espaces extrêmement réduits. Parmi les applications évoquées figure notamment la projection lumineuse au sol pour les véhicules, comme les clignotants ou d'autres systèmes d'éclairage intelligents.









Les premiers employés ont déjà quitté les lignes de production de disques pour participer aux essais de ces nouveaux équipements, tandis que la production industrielle de ces composants devrait débuter l'an prochain. Cette réorientation industrielle montre surtout que Sony semble considérer le passage au tout-numérique comme irréversible. Alors que plusieurs pétitions, dont Don't Kill the Disc, réclament le maintien du support physique, les investissements déjà réalisés par le groupe japonais laissent penser qu'un retour en arrière paraît désormais hautement improbable.



