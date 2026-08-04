Fire Emblem Fortune's Weave dévoile son gameplay, ses quatre héros et son système de lignes temporelles

À un peu plus d'un mois de sa sortie, Fire Emblem Fortune's Weave a eu droit à son propre Nintendo Direct, une présentation d'une trentaine de minutes entièrement consacrée au prochain épisode de la célèbre licence de RPG tactique. Après avoir été annoncé lors du Nintendo Direct de juillet, le jeu revient cette fois sous les projecteurs avec une démonstration beaucoup plus complète de ses ambitions. Nintendo en a profité pour détailler son univers, son scénario, ses quatre protagonistes, les nombreuses activités qui rythmeront l'aventure entre deux batailles, mais aussi les nombreuses évolutions apportées à son gameplay tactique, véritable pilier de la série depuis plus de 35 ans.









Ce nouvel opus nous entraîne dans l'Empire de Dagda, une puissance prospère placée sous la protection des divinités, où les plus grands guerriers du continent se réunissent pour participer aux Jeux Héroïques, un immense tournoi dont le vainqueur est censé voir son souhait exaucé. Mais cinq ans plus tard, le royaume est au bord de l'effondrement après le retour du dieu-démon Balor, tandis que les quatre héros qui avaient marqué cette compétition ont mystérieusement disparu. C'est dans ce contexte que Sothis, figure emblématique de la série, confie au joueur une mission capitale : utiliser les pouvoirs temporels de la déesse Fortuna pour remonter le temps, retrouver ces héros et tenter de changer le cours de l'histoire avant qu'il ne soit trop tard.









L'une des grandes nouveautés de Fire Emblem Fortune's Weave réside dans sa structure narrative. Plutôt que de suivre un unique protagoniste, le joueur pourra découvrir quatre campagnes distinctes, chacune consacrée à l'un des héros principaux : Cai, un jeune homme cherchant à libérer son père emprisonné, Dietrich, un guerrier venu d'une contrée lointaine, Theodora, une prêtresse déterminée à restaurer l'honneur de sa déesse, et Leda, une artiste partie assouvir sa vengeance après le meurtre de son père. Nintendo précise qu'il sera possible de passer librement d'une histoire à une autre grâce aux voyages dans le temps, chaque progression étant sauvegardée indépendamment. Une approche qui promet un récit plus dense, des points de vue complémentaires sur les événements et une rejouabilité bien plus importante que dans les précédents épisodes.



















