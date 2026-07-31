EA Sports FC 27 : le mode Carrière signe sa plus grosse révolution depuis des années

Après avoir détaillé les évolutions de son gameplay il y a quelques jours, Electronic Arts s'attaque cette fois au cœur de l'expérience solo d'EA Sports FC 27, à savoir le mode "Carrière", revu de fond en comble. Mercato totalement réinventé, intelligence artificielle plus crédible, progression des joueurs entièrement revue, nouveaux défis créés par la communauté ou encore simulation plus réaliste : EA promet une immersion bien plus proche du football moderne. Voici tout ce qu'il faut retenir :





Un mercato entièrement reconstruit

Fini les transferts bouclés en quelques clics, dans le mode "Carrière", chaque négociation suit désormais plusieurs étapes, à l'image du football réel. De même, une approche d'un club ne débouche plus immédiatement sur une signature, il faudra d'abord sonder l'intérêt du joueur et de son équipe, attendre une réponse, puis ouvrir des négociations qui pourront durer plusieurs jours. Et surtout, rien n'est jamais acquis. Même après un accord trouvé, un autre club pourra venir détourner votre cible, pousser le joueur à renégocier son salaire ou contraindre votre direction à revoir son offre. Le marché devient beaucoup plus vivant, avec de véritables batailles entre clubs, des retournements de situation de dernière minute et une part d'imprévu qui faisait jusqu'ici défaut au mode "Carrière". EA introduit également une toute nouvelle interface de négociation. Les anciennes cinématiques en 3D disparaissent au profit d'un écran beaucoup plus clair qui permet de suivre en temps réel la tension des discussions, de visualiser immédiatement l'impact financier de chaque proposition et d'abandonner une négociation si celle-ci tourne mal.









Des transferts bien plus réalistes

EA s'est associé à TransferRoom, plateforme utilisée par de nombreux clubs professionnels, afin d'intégrer son système d'évaluation des joueurs (xTV). Les prix évoluent désormais naturellement au fil des saisons selon les performances, la réputation, l'âge ou encore le marché mondial, au lieu de rester relativement figés comme auparavant. Les négociations gagnent elles aussi énormément en profondeur avec l'arrivée de nombreuses clauses inédites :





- paiements échelonnés sur plusieurs saisons

- bonus liés aux performances individuelles ou collectives

- clauses de rachat

- pourcentage à la revente

- droit de préemption

- prêt avec retour dans le club vendeur

- échanges de joueurs

- choix de la date effective du transfert.





Les contrats deviennent également beaucoup plus complets, étant donné que les joueurs négocient désormais leur rôle dans l'effectif, mais aussi leurs primes d'objectifs, leurs augmentations automatiques en cas de qualification européenne ou, au contraire, des baisses de salaire après une relégation.









Une IA qui promet d'être crédible (comme chaque année lol)

L'intelligence artificielle devrait aussi bénéficier d'une importante mise à niveau, avec notammenr une véritable philosophie de recrutement dans chacun des clubs. Certaines équipes miseront principalement sur les jeunes talents, d'autres privilégieront les joueurs confirmés capables d'apporter un résultat immédiat. Les clubs analyseront également les statistiques de la saison (buts, passes décisives, notes, clean sheets...) avant de cibler un joueur.

Autre nouveauté importante : les rivalités historiques influencent désormais le marché. Il sera beaucoup plus difficile de voir deux grands rivaux conclure un transfert, tandis que les clubs appartenant au même groupe auront davantage tendance à collaborer. Les joueurs, quant à eux, prennent désormais en compte beaucoup plus de paramètres avant d'accepter une offre, comme le prestige du championnat, le statut du club, les compétitions européennes, le salaire, la durée restante de leur contrat ou encore le retour dans leur pays d'origine.





Dynamic OVR : les notes évoluent enfin selon les performances

Autre révolution majeure : la note générale des joueurs n'est plus figée. Avec le nouveau système Dynamic OVR, le niveau affiché d'un joueur pourra grimper ou baisser tout au long de la saison selon plusieurs facteurs (sa forme, son moral, son état physique, son temps de jeu, ses blessures, ses performances récentes). Un jeune joueur en pleine réussite pourra ainsi dépasser largement sa note habituelle, tandis qu'une star en difficulté verra son niveau baisser tant qu'elle ne retrouvera pas son meilleur football. Cette évolution impacte également le potentiel des joueurs, comme par exemple le fait d'enchaîner plusieurs excellentes saisons pourra augmenter durablement leur plafond de progression, alors que des contre-performances répétées freineront leur développement.









Les blessures deviennent enfin stratégiques

On apprend aussi que EA revoit complètement son système de blessures. Les blessures légères pourront désormais persister plusieurs semaines, ce qui veut dire qu'un joueur devra être suffisamment remis pour jouer, mais avec un risque important d'aggraver sa blessure. Il appartiendra donc au manager de décider s'il préfère prendre ce risque lors d'un match important ou préserver son effectif. Les blessures influencent également le moral, la forme et la progression des joueurs, créant une véritable gestion de l'effectif sur toute une saison.





Une progression des joueurs beaucoup plus crédible

Les jeunes ne progresseront plus tous de la même manière, puisque les développeurs introduiront six profils d'évolution différents qui détermineront si un joueur explose très jeune, atteint son pic plus tardivement, reste performant pendant de nombreuses saisons ou décline rapidement. A noter par ailleurs que les entraîneurs n'amélioreront plus directement les statistiques des joueurs, leur rôle consistera désormais à mieux estimer le véritable potentiel des éléments de votre effectif. Plus votre staff est compétent, plus les évaluations seront précises.





Des défis créés par les joueurs

Grande nouveauté de cette édition de EA Sports FC 27, ce sont les Manager Live Creator Challenges. Kézako ? Depuis un navigateur web, les joueurs pourront créer leurs propres scénarios de carrière, définir leurs objectifs, imposer des restrictions, puis partager ces défis avec toute la communauté grâce à un simple code. EA mettra également en place un système de votes, de mise en avant des meilleurs défis et de modération afin d'éviter les contenus inappropriés. On apprend aussi que les conférences de presse seront beaucoup moins répétitives et donc moins relou à suivre. Elles apparaitront déjà moins souvent mais leurs conséquences seront bien plus importantes. Chaque réponse influencera le moral du groupe, la confiance d'un joueur ou encore votre relation avec le vestiaire. Et ce n'est pas tout, de nombreux événements inattendus font également leur apparition : sanctions financières, blessures surprises, conflits internes, retards à l'entraînement ou encore interventions du conseil d'administration pouvant modifier complètement le déroulement d'une saison.









Un gameplay plus réaliste en mode Carrière

EA affirme aussi avoir poursuivi ses efforts sur le gameplay "Authentic Gameplay 2.0", spécialement pensé pour les joueurs solo. Au programme, on nous annonce des déplacements plus lourds et plus naturels, une IA plus intelligente avec davantage de styles de jeu, une météo influençant réellement les appuis des joueurs, des contacts physiques plus crédibles, davantage de fautes sifflées, et enfin 35 nouveaux curseurs permettant de personnaliser très finement le comportement de l'IA.

Enfin, le mode Carrière accueillera officiellement la Liga MX, les nouveaux tournois Apertura et Clausura, un terrain d'entraînement accessible à tout moment, une simulation plus poussée sur dix championnats simultanément ainsi qu'un système de rivalités inédit dans la Carrière Joueur, où les performances seront comparées à celles d'autres stars évoluant au même poste.





Avec cette avalanche de nouveautés, EA Sports FC 27semble clairement vouloir redonner ses lettres de noblesse à un mode Carrière souvent laissé de côté ces dernières années. Si toutes ces promesses se confirment une fois la manette en main, cette édition pourrait bien représenter la plus grosse évolution du mode depuis une décennie. Mais ça, on le saura vraiment à la sortie du jeu le 27 septembre prochain.



