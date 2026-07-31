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NBA 2K27 revoit sa défense et transforme le système de dunks, nouveau gameplay

NBA 2K27 revoit sa défense et transforme le système de dunks, nouveau gameplay

À un peu plus d'un mois de sa sortie, NBA 2K27 commence enfin à lever le voile sur son gameplay. Après avoir officialisé Victor Wembanyama, Caitlin Clark et Derrick Rose comme têtes d'affiche des différentes éditions, 2K Games publie un premier trailer de gameplay et détaille plusieurs nouveautés directement inspirées des retours de la communauté. Sans bouleverser la formule, cette édition cherche avant tout à corriger certains points régulièrement critiqués, notamment l'IA des adversaires et le système de dunks. L'intelligence artificielle défensive a ainsi été revue afin d'offrir des déplacements plus cohérents, un meilleur placement et des contestations plus crédibles, notamment dans les matchs en ligne de The REC, où les défenseurs avaient parfois tendance à abandonner complètement le cercle.



L'autre évolution concerne le Dunk Meter et désormais sa fenêtre de réussite évoluera en temps réel pendant toute l'action. Jusqu'ici calculée au moment de l'impulsion, elle prendra désormais en compte les déplacements des défenseurs jusqu'à la finition. Par exemple, une voie dégagée facilitera la réussite du dunk, tandis qu'une aide défensive de dernière seconde pourra réduire considérablement les chances de conclure. L'objectif est de récompenser davantage la lecture du jeu et de limiter les dunks irréalistes au milieu de plusieurs adversaires. Mais ce n'est pas tout, 2K Games nous fait savoir que la création de personnage va bénéficier également de plusieurs améliorations avec 53 Insignes, dont 19 entièrement inédits, ainsi qu'un aperçu des Cap Breakers avant leur déblocage.

Les autres modes ne sont pas oubliés, puisque "Ma NBA" intégrera les dernières évolutions du règlement de la ligue, notamment les restrictions liées au second apron et les clauses de non-transfert. MyTEAM profitera sinon d'un Hôtel des ventes unifié entre PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2, tandis que The City adoptera une ambiance nocturne et verra le retour du mythique Rucker Park dans Ma CARRIÈRE.

NBA 2K27

2K Games nous donne maintenant rendez-vous au 18 août à 19h pour son émission Preseason Breakdown NBA 2K27 Game Reveal, diffusée sur Twitch, YouTube, TikTok et X, où de nombreuses autres fonctionnalités seront présentées avant le lancement de l'accès anticipé le 28 août. NBA 2K27 sortira officiellement le 4 septembre 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch 2.

NBA 2K27


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 31 juillet 2026
10:16


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NBA 2K27

Jeu : Sport
Editeur : 2K Games
Développeur : Visual Concepts
4 Sept 2026
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