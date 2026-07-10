Godzilla Minus Zero : la 1ère bande-annonce promet un affrontement encore plus colossal

Après avoir marqué les esprits avec Godzilla Minus One, la Toho est prête à faire revenir son célèbre kaijū et nous dévoile la toute première bande-annonce de Godzilla Minus Zero, suite directe du film sorti en 2023 et qui vaiat fait sensation à l'époque. Cela dit, attention tout de même, le teaser est très court, mais il suffit cependant à installer une certaine ambiance. Cette fois, les Humains semblent avoir épuisé toutes les solutions possibles pour arrêter Godzilla. Face à une créature toujours plus imposante et destructrice, les autorités envisagent l'impensable : utiliser une bombe nucléaire comme ultime recours. Une décision qui illustre à quel point la situation paraît sans issue, d'autant que la bande-annonce laisse entendre que même une telle arme pourrait ne pas suffire à stopper le monstre.









L'intrigue se déroule en 1949, soit deux ans après les événements de Godzilla Minus One. Le Japon tente encore de se reconstruire après la guerre et après la première attaque du Roi des Monstres, mais ce fragile retour à la normale est rapidement balayé par le retour de Godzilla. Kōichi Shikishima et Noriko, les deux protagonistes du premier film, devront une nouvelle fois faire face à la créature alors que le pays est plongé dans une nouvelle catastrophe. Mais contrairement au précédent opus, la menace ne se limitera plus au Japon. Les premières informations confirmaient déjà que Godzilla allait franchir le Pacifique pour semer le chaos jusqu'à New York, une évolution qui donne au film une ampleur bien plus internationale tout en conservant le point de vue japonais qui avait fait toute la force de Minus One. Cette nouvelle bande-annonce choisit toutefois de rester centrée sur le Japon et montre notamment un hydravion attaqué par le kaijū après le largage de la bombe atomique.





Le retour de Takashi Yamazaki est également l'une des grandes raisons d'attendre cette suite. Déjà réalisateur, scénariste et superviseur des effets visuels de Godzilla Minus One, il reprend exactement les mêmes fonctions sur Minus Zero. Son travail avait permis au film de créer la surprise en remportant l'Oscar des meilleurs effets visuels, une première historique pour une production japonaise de la franchise Godzilla. Le cinéaste ira encore plus loin cette fois puisque Godzilla Minus Zero deviendra le premier film Godzilla produit par la Toho à être tourné pour une exploitation IMAX.





Le casting principal reste lui aussi inchangé. Ryunosuke Kamiki retrouvera le rôle de Kōichi Shikishima tandis que Minami Hamabe reprendra celui de Noriko. Yuki Yamada, Munetaka Aoki et Hidetaka Yoshioka seront également de retour pour poursuivre cette histoire qui s'inscrit directement dans la continuité du précédent film. L'attente autour de cette suite est immense. Avec seulement une dizaine de millions de dollars de budget, Godzilla Minus One avait créé l'exploit en récoltant près de 116 millions de dollars dans le monde, devenant le plus gros succès mondial de l'histoire des films japonais Godzilla. Au-delà de ses performances au box-office, le long-métrage avait surtout été salué pour sa capacité à replacer les personnages et les traumatismes de l'après-guerre au cœur du récit, là où les productions hollywoodiennes du MonsterVerse privilégient généralement le spectaculaire.

Godzilla Minus Zero est attendu dans les salles françaises le 4 novembre 2026.



