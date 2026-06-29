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Marvel Tōkon Fighting Souls : Blade, Loki et Deadpool (qui singe Mortal Kombat) montrent leur gameplay

Marvel Tōkon Fighting Souls : Blade, Loki et Deadpool (qui singe Mortal Kombat) montrent leur gameplay

À l’approche de la sortie de Marvel Tokon Fighting Souls, prévue dans un peu plus d’un mois sur PC et PS5, Arc System Works continue de lever le voile sur les derniers éléments du roster. Profitant de la vitrine offerte par l’EVO 2026 à Las Vegas, le studio japonais a notamment confirmé la composition de la dernière équipe jouable annoncée, bouclant ainsi la liste des personnages disponibles au lancement. Cette ultime équipe, baptisée "Samurai Outriders", repose sur une composition volontairement inattendue, mais pour le moins intéressante. Menée par Ghost Rider, elle réunit également Deadpool, Loki et Blade, formant un groupe aussi disparate que spectaculaire sur le papier comme en jeu. Loin des formations plus classiques que les fans de Marvel pouvaient anticiper, cette sélection casse les codes habituels des équipes thématiques pour proposer une approche plus libre et visuellement marquante du roster.



Blade occupe ici une place particulière, avec un style centré sur le combat à l’arme blanche et une approche très offensive. Son katana Muramasa joue un rôle clé dans ses mécaniques, lui permettant de déclencher des phases de puissance accrue lorsqu’il active certaines capacités. Loki, de son côté, mise davantage sur le contrôle à distance et la confusion, avec un gameplay axé sur les projectiles et la manipulation de l’espace de combat, fidèle à son rôle de dieu de la malice. Quant à Deadpool, il adopte une approche beaucoup plus imprévisible, en enchaînant références et techniques empruntées à d’autres figures du versus fighting, comme Mortal Kombat, ce qui en fait un personnage volontairement déséquilibré et imprévisible dans son exécution.

Marvel Tōkon Fighting Souls

Cette dernière révélation s’accompagne également d’un calendrier précis pour les phases de test. Une bêta ouverte est prévue sur PC et PS5 du 24 au 26 juillet, précédée d’un accès anticipé fermé sur PlayStation 5, permettant aux joueurs de découvrir une partie du roster avant le lancement officiel du jeu.

Marvel Tōkon Fighting Souls

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 29 juin 2026
11:58


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Marvel Tōkon Fighting Souls

Jeu : Baston
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : Arc System Works
6 Août 2026
6 Août 2026

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