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Marvel Tōkon Fighting Souls introduit Peni Parker et une nouvelle équipe de héros, les Amazing Guardians

Marvel Tōkon Fighting Souls introduit Peni Parker et une nouvelle équipe de héros, les Amazing Guardians

Ce week-end, les finales de l’Arc World Tour 2025–2026 n’étaient pas seulement dédiées à la compétition, c’était aussi un moment clé pour Arc System Works, qui en a profité pour remettre en avant Marvel Tōkon Fighting Souls avec une nouvelle bande-annonce. Cette fois-ci, l'accent a été clairement mis sur une nouvelle équipe, avec Spider-Man en figure centrale, mais aussi sur une dimension narrative qui commence à prendre plus d’ampleur. Là où les précédentes présentations restaient assez floues, cette nouvelle vidéo apporte un élément important, à savoir l’identité de la menace. La destruction de Chandilar, évoquée auparavant, est en réalité orchestrée par Xirena Awhina, alias la Promotrice, un membre des Doyens de l’Univers. Ce choix est intéressant, parce qu’on est loin des antagonistes Marvel les plus évidents. Le personnage reste relativement obscur (car introduit dans les comics en 2017), ce va offrir plus de liberté au jeu pour construire son propre récit. Son objectif est simple sur le papier : organiser un tournoi à l’échelle cosmique, dont l’issue déterminera le sort de la Terre. On comprend le cadre ok, mais pas encore totalement les forces en présence, ce qui laisse volontairement une zone de flou.

 

Côté casting, le jeu introduit les Amazing Guardians, une équipe qui mélange figures populaires et profils un peu moins attendus. On y retrouve Peter Parker / Spider-Man, Miss Marvel, Star-Lord, et surtout Peni Parker, qui fait ici sa première apparition dans le roster. La logique derrière cette composition est assez lisible : capitaliser sur des personnages connus tout en injectant un peu de fraîcheur. Spider-Man sert de point d’ancrage, Star-Lord apporte une touche plus décalée, Miss Marvel incarne la nouvelle génération, et Peni Parker vient casser les habitudes. C’est probablement l’ajout le plus intéressant de cette présentation, puisque Peni Parker vient d’une autre dimension, combat à bord de son armure SP//dr, ce qui introduit immédiatement une variation dans les styles de jeu. On n’est plus sur un combattant classique, mais sur un profil qui repose sur des gadgets, de la gestion d’outils et une approche plus adaptable. Dans un jeu de combat en équipe, ce type de personnage peut rapidement devenir central, notamment pour créer des synergies différentes. Reste à voir maintenant si le public va être réceptif à ces personnages moins connus, pour ne pas dire osbcurs...

Marvel Tōkon Fighting Souls

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 23 mars 2026
10:21


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Marvel Tōkon Fighting Souls

Jeu : Baston
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : Arc System Works
6 Août 2026
6 Août 2026

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