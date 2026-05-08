Hell is Us : une version Switch 2 confirmée avec une date de sortie et un nouveau trailer

L’une des bonnes surprises de 2025 va finalement avoir droit à une seconde vie sur la prochaine console de Nintendo. En effet, Hell is Us arrivera officiellement sur Nintendo Switch 2 dès le 24 septembre prochain et c'est Nacon qui l'a annoncé lors de son Nacon Connect streamé sur Internet. Et en vrai, c’est plutôt une bonne nouvelle, parce que le jeu de Rogue Factor avait réussi à se démarquer l’année dernière avec une proposition assez rare dans l’industrie actuelle, à savoir un jeu qui refuse littéralement de prendre le joueur par la main. Pas de mini-carte envahissante, pas de GPS permanent, pas de marqueurs d’objectifs partout à l’écran. Ici, l’exploration repose surtout sur l’observation, les dialogues et les détails de l’environnement. Et forcément, dans une époque où beaucoup de jeux ressemblent parfois à des listes de tâches géantes avec des icônes partout, cette approche avait vraiment marqué une partie des joueurs. Bon, les ventes n'ont pas été bonnes, mais le jeu mérite d'avoir encore un peu de lumière sur lui.









Pour rappel, le jeu suit Rémi, un ancien soldat qui retourne dans son pays natal pour retrouver ses parents disparus. Sauf qu’en arrivant sur place, il découvre une région détruite par la guerre, envahie par des créatures mystérieuses liées à des phénomènes temporels assez étranges. Côté gameplay, Hell is Us mélange exploration, énigmes et combats très inspirés des Souls-like. Le joueur peut utiliser plusieurs armes au corps-à-corps ainsi qu’un drone capable d’aider pendant les affrontements ou de distraire certains ennemis. Par contre, la vraie question autour de cette version Switch 2, c’est évidemment la technique, parce que Hell is Us tourne sous Unreal Engine 5 avec des environnements assez ambitieux, et forcément, beaucoup se demandent si la console hybride de Nintendo pourra suivre sans trop sacrifier la qualité visuelle ou les performances. Pour le moment, difficile de savoir à quoi ressemblera réellement le portage. Les images montrées pendant le Nacon Connect ne permettent pas vraiment de confirmer si le jeu tournait directement sur Switch 2 ou sur une autre machine. Mais il faut reconnaître aussi que certains studios ont déjà réussi à faire des choses assez impressionnantes sur les consoles Nintendo ces dernières années. Entre Capcom et Square Enix, plusieurs portages qu’on pensait impossibles ont finalement très bien fonctionné. Reste maintenant à voir si Rogue Factor arrivera à reproduire ce genre de miracle technique avec Hell is Us.



