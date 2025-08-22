JeuxActuJeuxActu.com

Hell is Us : un nouveau trailer plein de mystère et pose plein de questions aussi

Lors du Future Games Show, NACON et son studio Rogue Factor ont dévoilé un nouveau trailer pour Hell is Us, leur futur jeu d’action-aventure sans concession prévu pour le 4 septembre 2025. L'idée est en effet de nous mettre en lumière un peu plus cette histoire étrange où Rémi doit retrouver ses parents après avoir été exfiltré de son pays natal, Hadéa, au moment où ce dernier basculait dans le chaos. Devenu casque bleu, il y retourne des années plus tard, non pas en conquérant, mais en étranger sur sa propre terre. Le jeu pose ainsi une question centrale : peut-on réellement renouer avec ses origines lorsqu’elles se sont construites sur la fuite et l’abandon ? Et cette quête identitaire se superpose à un conflit bien plus vaste, celui d’une guerre civile, puisque l’autre pilier narratif de Hell is Us réside dans « la Calamité », ce phénomène inexplicable qui matérialise d’étranges créatures inspirées des stèles et monuments anciens d’Hadéa.

A ce propos, sachez que Nacon va proposer d'étendre l'univers avec un comic book numérique gratuit de 16 pages, qui va servir de préquelle aux événements du jeu. A noter qu'une démo, disponible jusqu’au 28 août sur PC et consoles, permet d'avoir un meilleur aperçu du jeu. Autrement, vous pouvez retrouver nos impressions manettes en main depuis trois mois.




Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 22 août 2025
14:08


Hell is Us

Jeu : Action/Aventure
Editeur : Nacon
Développeur : Rogue Factor
4 Sept 2025
4 Sept 2025
4 Sept 2025

