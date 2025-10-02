Ananta : 17 min de gameplay pour le GTA-like animé chinois, ce fut le jeu phénomène du TGS

Anciennement connu sous le nom de Project Mugen, Ananta a fait énormément parler de lui lors du Tokyo Game Show 2025. Développé par NetEase Games en collaboration avec le studio Naked Rain, Ananta a littéralement explosé les attentes lors du salon japonais, au point d'être devenu le phénomène de cette édition du TGS 2025. Présenté comme le « GTA killer » venu de Chine, ce free-to-play mélange habilement les codes de Grand Theft Auto, Spider-Man, Sleeping Dogs, Watch Dogs et Yakuza, transposés dans un univers anime stylisé au sein de la ville futuriste et vibrante de Nova City. L’accueil sur le salon tokyoïte a été phénoménal, le stand ayant été pris d’assaut avec des files d’attente de plusieurs heures, mais aussi des journalistes et des professionnels venus du monde entier pour tester le titre, illustrant l’engouement exceptionnel pour ce jeu.





HOMMAGE OU PLAGIAT ?

En parallèle, NetEase a mis en ligne deux vidéos de son jeu, un nouveau trailer de 7 minutes fort complet, mais aussi une séquence de jeu de 10 minutes présentant le début de l’aventure, et qui se concentrait sur les enchaînements spectaculaires permettant de découvrir l’univers et d’interagir avec des personnages clés. Le protagoniste qu'on incarne dans le jeu combine arts martiaux et bras tentaculaires façon Venom, compensant son infériorité numérique et exploitant l’environnement (poubelles, voitures) pour éliminer ses ennemis. Difficile de ne pas y voir une forte inspiration (certains parlent de plagiat) du jeu Marvel's Spider-Man 2 signé PlayStation et Insomniac Games. Mais il faut rappeler que cet Ananta a le soutien de PlayStation et que le jeu est une exclu console PS5.



Mais pour en revenir à notre protagoniste, du nom de Captain, il est secouru par une waifu aux grandes oreilles (elle s'appelle Taffy) qui devient sa future patronne en tant qu’agent protecteur de Nova City. Ensuite le joueur prend part à une course-poursuite en TPS, enchaîne avec des séquences de conduite et peut renverser des motards, avant de reproduire une séquence de trainage dans la boue rappelant Uncharted 4 avec QTE et scènes scriptées. Le jeu permet d’incarner plusieurs personnages, chacun avec un gameplay distinct : le héros aux bras tentaculaires se balance entre les immeubles, attrape les ennemis à distance et s’agrippe aux véhicules, la policière à queue de dragon (Richie) intercepte les PNJ, vérifie leurs papiers, effectue des contrôles d’alcool ou de drogue et déclenche des quêtes aléatoires, et la hackeuse mobile se déplace sur un véhicule hybride entre scooter et Segway, apportant une dimension rapide et agile au gameplay. Comme dans GTA V, le joueur peut changer de personnage à la volée, modifiant la perspective et les capacités disponibles, offrant une variété de gameplay impressionnante au sein d’un monde ouvert richement détaillé.



PAS UN GACHA

Nova City est conçue comme un monde ouvert dynamique et vivant, où chaque bâtiment, PNJ et activité contribue à l’immersion, les joueurs pouvant explorer librement, participer à des courses-poursuites, des missions secondaires ou interagir avec les habitants, créant une sensation d’opportunités infinies. Malgré quelques réserves sur certains aspects tels que la conduite imparfaite, les séquences de tir rigides et les combats au corps-à-corps encore peu percutants, la richesse visuelle, la multiplicité des assets et le style animé confèrent à Ananta une identité unique et immédiatement reconnaissable. Contrairement aux attentes pour un free-to-play de ce genre, tous les personnages jouables seront débloqués gratuitement au fur et à mesure de la progression dans l’histoire, NetEase confirmant que le jeu ne reposera pas sur un système de loterie gacha contrairement à Genshin Impact, la monétisation étant limitée aux éléments cosmétiques pour les personnages, véhicules ou décoration d’intérieur, un choix stratégique rare et audacieux dans les jeux de ce type.



MADE IN CHINA

L’ambition de NetEase se reflète également dans la variété des séquences de gameplay, alternant exploration, combats, conduite, courses-poursuites et interactions contextuelles, offrant une expérience complète et diversifiée, tandis que le monde ouvert anime Nova City avec une multitude d’activités et de possibilités, donnant au joueur une sensation de liberté rarement vue dans un free-to-play. La sortie reste sans date officielle, mais les joueurs pourront découvrir le jeu au TGS du 25 au 28 septembre et suivre de près son développement sur PS5, PC, iOS et Android, Ananta apparaissant déjà comme l’un des titres les plus spectaculaires et ambitieux de l’année, capable de rivaliser avec les productions AAA occidentales et japonaises, et marquant un autre tournant pour l’industrie du jeu vidéo chinois.



