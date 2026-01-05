JeuxActuJeuxActu.com

The Blood of Dawnwalker : une nouvelle vidéo de 7 min sur le jeu des anciens dévs de The Witcher 3

The Blood of Dawnwalker : une nouvelle vidéo de 7 min sur le jeu des anciens dévs de The Witcher 3

Pour célébrer la Pleine Lune du Loup ce 5 janvier 2026, le studio Rebel Wolves a levé le voile sur de nouveaux éléments de son prochain action-RPG très attendu, The Blood of Dawnwalker, développé par des anciens développeurs de The Witcher 3. En plus d'une grosse vidéo de 7 min qui a pour but de faire un bilan de l'année 2025 qui vient de s'écouler, mais aussi de présenter leurs voeux aux joueurs, le studio a aussi présenté le key art officiel avec le personnage de Coen. L'occasion de rappeler qu'il s'agit d'un Vespéral condamné à être humain le jour et vampire la nuit, et sur la cover, il se tient devant une éclipse solaire, symbole de l’importance des objets célestes dans l’histoire du jeu.

 

Le thème principal du jeu a aussi été révélé, sachant qu'il a été enregistré avec l’Orchestre de Chambre AUKSO en Pologne et composé par Nikola Kołodziejczyk, le compositeur principal de Rebel Wolves. « Le thème s’appuie sur des sonorités et instruments liés à l’époque et au lieu où se déroule le jeu - le XIVe siècle, au pied des Carpates. Nous voulions rendre hommage à cette époque et à ses habitants, tout en restant fidèles à l’authenticité historique », explique Nikola Kołodziejczyk. Cette musique promet donc une immersion totale, combinant instruments d’époque et orchestration moderne pour accompagner chaque combat, chaque exploration, et chaque découverte dans Vale Sangora.

 

The Blood of Dawnwalker est développé avec Unreal Engine 5 et édité par Bandai Namco Entertainment. Le jeu sortira cette année sur PC, PS5 et Xbox Series X|S et on espère qu'on pourra y jouer davantage dans les prochains mois.

le lundi 5 janvier 2026
