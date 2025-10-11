Fatal Fury City of the Wolves : Joe Higashi a été shadowdrop pour l'EVO France 2025

Il y a 3 semaines, SNK nous dévoilait la toute première vidéo de Joe Higashi, le nouveau personnage DLC de Fatal Fury City of the Wolves, censé arriver pour cet automne 2025. On était sans date de sortie précise, mais la surprise est tombée lors de l'EVO France 2025, en plein Top 8 de la compétition sur le jeu. Joe Higashi a en effet été shadowdrop pour le plaisir des fans qui peuvent désormais le découvrir avec ses lunettes sur le nez. Dans son mode 'Arcade', on verra Joe tourner son propre biopic, “The Legend of Joe”, réalisé par son compère Cheng Sinzan, un ancien de Fatal Fury disparu depuis longtemps et qui mériterait lui aussi un come-back. Evidemment qu'on le verra coacher sa disciple Preecha, lui qui est également dans l'héritage. Après Andy Bogard et Ken Masters (oui, celui de Street Fighter), c’est donc Joe qui a le droit à son moment de glore dans cette liste des DLC, avant Chun-Li cet hiver et Mr. Big en 2026. Parce que oui, il faut aussi préparer l'annonce d'Art of Fighting 4.



