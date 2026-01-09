Sonic Racing CrossWorlds : les persos de Pac-Man sont disponibles, une vidéo de gameplay

Après le teasing il y a quelques jours, voici venir l'officialistion : le DLC Pac-Man débarque dès à présent dans le jeu, avec plusieurs personnages jouables issus de ce monde colorés. Il y a Pac-Man bien sûr, mais aussi Blinky, Inky, Pinky et Clyde qui sont bien là, tout comme la présence d'un circuit exclusif et lié à leur univers. Ajoutez à ça les musiques officielles de la série, et le partenariat est total. Autre bon point, et pas des moindres : même si vous n’achetez pas le pack, vous n’êtes pas mis à l’écart. Vous pouvez toujours affronter les joueurs qui l’ont, courir sur le circuit PAC-MAN, et vous frotter aux personnages en ligne. SEGA évite le piège classique du DLC qui coupe la communauté en deux, et rien que pour ça, c’est à saluer.





Côté tarif, pas de mauvaise surprise non plus. Si vous avez l’édition Digital Deluxe, le pack est inclus via le Season Pass. Sinon, c’est 5,99€ à l’unité, ce qui reste plutôt raisonnable vu le contenu. Le Season Pass, lui, est à 29,99€ et promet encore pas mal de choses à venir, donc tout dépend de votre niveau d’implication dans le jeu.





