JeuxActuJeuxActu.com

Sonic Racing CrossWorlds : les persos de Pac-Man sont disponibles, une vidéo de gameplay

Sonic Racing CrossWorlds : les persos de Pac-Man sont disponibles, une vidéo de gameplay

Après le teasing il y a quelques jours, voici venir l'officialistion : le DLC Pac-Man débarque dès à présent dans le jeu, avec plusieurs personnages jouables issus de ce monde colorés. Il y a Pac-Man bien sûr, mais aussi Blinky, Inky, Pinky et Clyde qui sont bien là, tout comme la présence d'un circuit exclusif et lié à leur univers. Ajoutez à ça les musiques officielles de la série, et le partenariat est total. Autre bon point, et pas des moindres : même si vous n’achetez pas le pack, vous n’êtes pas mis à l’écart. Vous pouvez toujours affronter les joueurs qui l’ont, courir sur le circuit PAC-MAN, et vous frotter aux personnages en ligne. SEGA évite le piège classique du DLC qui coupe la communauté en deux, et rien que pour ça, c’est à saluer.

Côté tarif, pas de mauvaise surprise non plus. Si vous avez l’édition Digital Deluxe, le pack est inclus via le Season Pass. Sinon, c’est 5,99€ à l’unité, ce qui reste plutôt raisonnable vu le contenu. Le Season Pass, lui, est à 29,99€ et promet encore pas mal de choses à venir, donc tout dépend de votre niveau d’implication dans le jeu.



Sonic Racing CrossWorlds

Sonic Racing CrossWorlds

Sonic Racing CrossWorlds

Sonic Racing CrossWorlds


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 9 janvier 2026
11:33


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Sonic Racing CrossWorlds : le DLC "Pac-Man" fait son teasing en vidéo SEGA continue d’alimenter son excellent Sonic Racing CrossWorlds avec du nouveau contenu, et cette fois, c’est PAC-MAN qui est à l’honneur. 05/01/2026, 10:18
Sonic Racing CrossWorlds : la version Switch 2 sortira en 2 temps, fin 2025 et début 2026 De toutes les versions de Sonic Racing CrossWorlds, la version Switch 2 est celle qui manquait et celle que certains attendaient avec impatience. Mais on le sait désormais, le jeu arrivera en deux temps. 07/11/2025, 12:50

Sonic Racing CrossWorlds : les bolides Minecraft sont disponibles, voici le trailer de gameplay 09/10/2025, 11:29
Sonic Racing CrossWorlds : Mega Man et Proto Man renforcent le roster, vidéo de gameplay 26/09/2025, 16:15
Test Sonic Racing CrossWorlds : oui oui, il est bien supérieur à Mario Kart World 21/09/2025, 16:19
Sonic Racing CrossWorlds : une démo jouable arrive, SEGA donne toutes les infos 11/09/2025, 12:47


Sonic Racing CrossWorlds

Jeu : Course
Editeur : SEGA
Développeur : Sonic Team
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
2026

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Metroid Prime 4 : un jeu MAL COMPRIS ou MAL FINI ? (Test + Gameplay 4K) voir la vidéo
Je note Metroid Prime 4 : un jeu MAL COMPRIS ou MAL FINI ? (Test + Gameplay 4K)

Les vidéos
 
Sonic Racing CrossWorlds : sur Switch 2, le jeu sera bien dans la cartouche, nouveau trailer
Sonic Racing CrossWorlds : la personnalisation à fond les ballons dans un nouvea Sonic Racing CrossWorlds : la personnalisation à fond les ballons dans un nouveau trailer
Sonic Racing CrossWorlds : des portails pour changer de monde sera le coeur du g Sonic Racing CrossWorlds : des portails pour changer de monde sera au coeur du gameplay
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers