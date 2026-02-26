Warhammer Space Marine 2 : la classe Techmarine débarque pour relancer la guerre

Focus Entertainment et Saber Interactive continuent d’alimenter le contenu de Warhammer 40,000 Space Marine 2 avec une nouvelle mise à jour gratuite baptisée « Techmarine ». Il s'agit d'un patch qui ajoute une nouvelle classe jouable, une mission PvE inédite, une arme exclusive et plusieurs ajouts cosmétiques pour les possesseurs du Season Pass 2. Evidemment, cette classe "Techmarine" est disponible sur l’ensemble des modes du jeu, que ce soit PvE ou PvP, aucune distinction. D'ailleurs, en multijoueur, cette nouvelle classe adoptera les couleurs du Techmancien des Red Corsairs, tandis que son arme dédiée, la Hache Omnissian, sera surtout efficace au corps-à-corps. Et bien sûr, comme les autres classes, le Techmarine dispose d’un arbre de compétences complet permettant d’adapter son style de jeu.









Mais ce n'est pas tout, cette mise à jour introduit également une nouvelle mission PvE et une arme supplémentaire, tandis que les joueurs qui ont payé pour le Season Pass 2 peuvent faire profiter la Raven Guard d'un Champion Pack comprenant une armure complète pour la classe Assault ainsi qu’un skin unique pour le pistolet Bolter. Les Carcharodons obtiennent quant à eux leurs premières pièces d’armure officielles, avec épaulières, casques et plastron inspirés des « Rôdeurs des Ténèbres Extérieures ». Enfin, sachez aussi que via cet update, on peut profiter du Chapter Voice Pack 1, qui permet d'ajouter plus de 1 300 lignes de dialogue réenregistrées dans les styles distinctifs des Blood Angels, Space Wolves et Black Templars. Trois nouveaux visages de Space Marines sont également proposés, désormais interchangeables entre toutes les classes, signe d’une personnalisation plus souple.





Ah oui, cette mise à jour est totalement gratuite. C'est pas royal ça ?



































