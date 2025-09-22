JeuxActuJeuxActu.com

Fatal Fury City of the Wolves : Joe Higashi montre son gameplay en DLC, il porte des lunettes

Avec l'arrivée de l'automne et du Tokyo Game Show, SNK a décidé qu'il était temps de révéler le personnage de Joe Higashi dans le roster de Fatal Fury City of the Wolves. Il arrive après Ken Masters qui a brillé cet été et notre champion de Muay Thaï fait vibrer la corde nostalgique, puisque Joe n’avait pas foulé un roster principal depuis Fatal Fury Wild Ambition en 1999. Oui, ça fait 26 ans. Mais le tir a été rectifié. Personnage culte apparu dès le tout premier Fatal Fury en 1991, Joe Higashi a longtemps été le troisième mousquetaire aux côtés de Terry et Andy Bogard. Icône flamboyante, provocateur invétéré, le “Summoner of Storms” revient avec son style explosif, ses coups de pieds destructeurs et ce mélange de comédie et de brutalité qui a fait son charme.



Jouable au Tokyo Game Show 2025

Et pour marquer le coup, SNK ne s’est pas contenté d’un simple come-back, puisque Joe bénéficie de nouvelles histoires dédiées en Arcade Mode et dans l’EOST (Episodes of South Town). Au programme : un film biographique totalement barré, The Legend of Joe, réalisé par Cheng Sinzan lui-même, et une aventure solo façon RPG où Joe se remémore sa rencontre avec son élève vedette : Preecha. Les plus impatients pourront incarner Joe Higashi avant tout le monde : une démo jouable sera disponible lors du Tokyo Game Show 2025, exclusivement sur le stand Samsung SSD. L’occasion parfaite pour remettre la main sur l’un des personnages les plus aimés – et les plus bruyants – de la saga.

Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 22 septembre 2025
15:54


