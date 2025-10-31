Fatal Fury City of the Wolves : la version SNK de Chun-Li dévoile son look et son gameplay

C'est une vidéo qu'on attendait de longue date et elle est arrivée comme ça, sans prévenir, alors que la nuit est tombée depuis plusieurs heures en France. De quoi parle-t-on ? Du premier trailer de gameplay de Chun-Li dans le jeu Fatal Fury City of the Wolves. On savait que la combattante chinoise légendaire de Street Fighter devait arriver comme personnage DLC dans le roster, mais personne ne savit à quoi elle allait ressembler. SNK a évidemment repris son look qu'elle arbore dans le dernier Street Fighter, avec son qibao bleu ciel et son legging moulant. L'ensemble de ses attaques iconiques sont dans le jeu, mais adaptées à la sauce Fatal Fury City of the Wolves. Dans le titre de SNK, Chun-Li débarque à South Town, missionnée pour enquêter sur la résurgence d’un syndicat du crime bien connu des fans de Street Fighter : Shadaloo. SNK promet une présence scénaristique conséquente, avec deux modes dédiés : Arcade, pour retracer son arrivée dans la ville et EOST pour Episodes of South Town. Enfin, sachez que SNK n'a pas manqué de jouer avec les références, avec notamment Mai Shiranui et l'opposition mythique entre les deux personnages féminins. Le fameux taunt poitrine contre poitrine de Capcom vs SNK a d'ailleurs été reproduit dans le jeu. C'est beau.











