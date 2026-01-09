Crimson Desert : la map sera plus grande que celle de Red Dead Redemption 2, Pearl Abyss lâche plein d'autres infos

Alors que sa date de sortie approche à pas de géant, Crimson Desert a refait surface lors du tout premier New Game+ Showcase, un événement aussi dense que long (3h30 au compteur), avec beaucoup d'interviews au lieu de vraies démonstrations de gameplay. Mais au milieu de tout ça, Pearl Abyss a quand même lâché une information qui a fait un peu de bruit : la taille de la map. On savait déjà que Crimson Desert visait grand, mais là, le studio a décidé de mettre des mots sur cette ambition. D’après Will Powers, le responsable RP occidental de Pearl Abyss, le monde ouvert du jeu serait tout simplement deux fois plus grand que celui de Skyrim, et même plus vaste que la carte de Red Dead Redemption 2. Voilà. Rien que ça. On sent d’ailleurs une certaine gêne à parler uniquement en chiffres, comme s’ils savaient très bien que “plus grand que” est devenu un argument marketing un peu usé. Malgré tout, la comparaison avec Skyrim et Red Dead 2 est tombé, et il faut désormais l'assumer. Des références lourdes, presque dangereuses, tant elles installent des attentes énormes.

Depuis ses premières apparitions, Crimson Desert vend une promesse assez claire, celle de la démesure. Et à écouter les dernières déclarations de l’équipe, Crimson Desert semble bien décidé à assumer cette ambition jusqu’au bout, quitte à jouer avec les nerfs de celles et ceux qui commencent à se méfier des mondes ouverts “plus grands que tout”. Cela dit, Pearl Abyss tente de recentrer le débat sur l’essentiel : un monde ouvert, ce n’est pas une surface, c’est un terrain de jeu. L’objectif affiché n’est donc pas seulement de créer une carte gigantesque, mais un monde bourré d’activités, d’interactions, de distractions permanentes. Un endroit où le joueur est constamment tenté de dévier de sa route, de s’arrêter, de bidouiller, d’explorer. En clair, un monde vivant, et pas un décor XXL vide de rien.



Autre point important, et pas des moindres : Crimson Desert ne cherche pas à être un RPG narratif à choix multiples. Pas de romances, pas de grandes décisions morales, pas de branches scénaristiques qui redéfinissent le monde, le coeur du jeu se situe ailleurs. La progression passe avant tout par les systèmes, par l’évolution du personnage et par la manière dont le joueur choisit d’investir son temps. C’est là que le concept de “head canon” entre en jeu : chacun se raconte sa propre aventure, non pas parce que le jeu lui impose des choix, mais parce que le monde réagit différemment selon ses actions. Et justement, pour remplir ce monde, Pearl Abyss mise sur une forte interaction avec l’environnement. En dehors des combats, on parle de récolte de ressources, de crafting, de fabrication d’équipement, et même de logement. Le monde est pensé comme un espace que l’on manipule, observe et apprend à connaître. Le simple fait d’interagir avec un PNJ ou de ramasser un élément du décor alimente un codex, ce qui devrait enrichir progressivement la compréhension de l’univers.









À cela s’ajoutent des activités plus structurées, notamment via les fameuses îles célestes de l’Aerial Abyss. Ces zones flottantes jouent un rôle clé dans l’histoire et proposent des puzzles, chacun avec sa propre ambiance, ses règles, et bien sûr ses récompenses. Une manière intelligente de casser la monotonie d’un monde trop horizontal et d’introduire de la verticalité, du mystère, et un rythme différent dans l’exploration. Sinon, Will Powers, le responsable RP occidental de Pearl Abyss a aussi précisé que oui, il y a des dragons, et que oui, on peut les affronter, et même les chevaucher. Ça donne une idée du type de spectacle que Pearl Abyss cherche à mettre en place. Reste à savoir maintenant si tout cela aboutira à un jeu grandiose ? Réponse le 19 mars, sur PS5, Xbox Series X|S, PC, et même nativement sur Mac.



