Crimson Desert : la date de sortie définitive est fixée, il y aura même une édition collector

Le 19 mars 2026 est donc la date choisie pour la commercialisation de Crimson Desert, l'immense Action-RPG de Pearl Abyss qui nous fait rêver depuis plusieurs années. Une date qui n'a évidemment pas été choisie au hasard et qui a sans doute composé avec celle de GTA 6, prévu pour Mai 2026 s'il n'est pas de nouveau reporté bien entendu. Dans tous les cas, Pearl Abyss a décidé de communiquer cette date avec un nouveau trailer très ambitieux, puisqu'il révèle que Kliff pourra aussi piloter des robots steampunk, en plus de pourchasser des dragons mécaniques sur le dos de son dragon biologique. On aperçoit aussi un loup qu'il va pouvoir chevaucher, tandis que la promesse de son univers est toujours plus grande.Sinon, le Tokyo Game Show 2025 a aussi permis à Pearl Abyss de donner des détails sur les différentes éditions qui seront proposées afin de répondre aux différents profils de joueurs et collectionneurs.

L’édition standard : 69,99 €

Proposée au prix classique de 69,99 €, l’édition de base contient le jeu ainsi que deux armures exclusives à la version PlayStation 5. Une manière pour Pearl Abyss de marquer une attention particulière à l’écosystème Sony, qui reste central dans la stratégie de diffusion des blockbusters asiatiques.

L’édition deluxe : 89,99 €

Vient ensuite une édition deluxe, affichée à 89,99€. Elle se distingue par un contenu physique supplémentaire : un steelbook, une carte du monde de Pywel et quelques goodies variés. Elle inclut également une lettre des développeurs, témoignage plus symbolique que pratique, ainsi qu’un pack de contenu en jeu destiné à enrichir l’expérience dès les premières heures. Cette formule s’adresse clairement aux amateurs de versions enrichies, mais qui ne souhaitent pas franchir le cap du collector.

L’édition collector : 279,99€

Enfin, l’édition collector vise les collectionneurs les plus passionnés, avec un tarif conséquent de 279,99€. Elle contient notamment un diorama représentant un dragon, des ruines et le protagoniste principal, pièce maîtresse pensée pour être exposée. À cela s’ajoute un pack de contenu additionnel en jeu. Ce positionnement haut de gamme illustre la volonté de Pearl Abyss de proposer une offre premium, capable de séduire un public attaché aux objets de collection.







