Crimson Desert : la version physique sera assurée par Plaion

Repoussé au premier trimestre 2026, Crimson Desert est un jeu qui se fait attendre, mais c'est surtout un titre qui intéresse de nombreux éditeurs. Si Pearl Abyss gère lui même sa communication, en ce qui concerne la version physique, c'est avec Plaion que ça va se passer. Dans un communiqué, on apprend que le jeu en boîte arrivera en même temps que la version digitale, ce qui devrait ravir les fervents défenseurs de la galette. Forcément, un tel partenariat entre les Coréens de Pearl Abyss et les Allemands de Plaion, ça mérite un petit laïus, et c'est à Kevin Kim, CBO chez Pearl Abyss, et Craig McNicol, PDG de PLAION Partners, qu'on laisse la parole :"PLAION est déjà un partenaire important pour Pearl Abyss et pour notre développement sur les marchés étrangers. Notre partenariat avec PLAION, qui bénéficie d'une présence mondiale, nous permettra de proposer Crimson Desert à toujours plus de joueurs à travers le monde. Nous sommes ravis de nous associer à un distributeur de jeux physiques qui partage notre vision ambitieuse d'une aventure se déroulant sur le continent magnifique mais brutal de Pywel."

“Nous sommes fiers de collaborer avec Pearl Abyss pour proposer Crimson Desert aux joueurs du monde entier. Notre notoriété internationale et nos équipes expérimentées sur le terrain offriront aux fans une expérience incroyable avec Crimson Desert. Cette collaboration témoigne de l'engagement croissant et de la force de PLAION dans la région Asie-Pacifique et souligne notre mission permanente qui consiste à devenir une force mondiale dans l'édition de jeux vidéo”, a déclaré Craig McNicol, PDG de PLAION Partners.



