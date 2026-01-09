Retour à Silent Hill : le film sera présenté au Festival de Gérardmer, on a un making of aussi à vous proposer

Nous sommes à moins d'un mois de l'arrivée en salles du film Retour à Silent Hill, qui n'est autre que le nouveau film de Christophe Gans, douze ans après son dernier film. L'occasion de vous faire découvrir une nouvelle vidéo, à savoir un petit focus avec des images making of pour se plonger dans cette adaptation du chef d'oeuvre horrifique du jeu de Konami. Autre bonne nouvelle sinon, c'est la présence du film au prochain Festival international du film fantastique de Gérardmer, puisqu'il sera projeté en fermeture, tandis que l'ouverture a été confiée à Send Help, le nouveau Sam Raimi, autre nom majeur du cinéma de genre.





Il faut dire que pour beaucoup de spectateurs, Silent Hill version cinéma reste une référence. En 2006, Christophe Gans signait une adaptation du célèbre jeu vidéo qui marquait durablement le cinéma d’horreur par son ambiance, son esthétique et son respect du matériau d’origine. Près de vingt ans plus tard, le réalisateur revient à cet univers avec Retour à Silent Hill. Le film va reprendre la trame du jeu Silent Hill 2, qui suit James, un homme attiré dans la ville maudite de Silent Hill après avoir reçu une mystérieuse lettre de Mary, son amour disparu. Sur place, il se retrouve confronté à des créatures cauchemardesques et à une vérité de plus en plus oppressante, qui l’entraîne lentement aux frontières de la folie. Une intrigue qui promet de replonger le spectateur dans un univers où l’horreur psychologique et visuelle se confondent.





La présence de Christophe Gans à Gérardmer n’a rien d’un hasard. Le réalisateur entretient depuis longtemps une relation privilégiée avec le festival vosgien. Président du jury en 2015, il était déjà présent lors de l’édition précédente, où il avait longuement évoqué son rapport au cinéma fantastique, mais aussi son attachement particulier à l’univers de Silent Hill. Sa venue cette année pour présenter Retour à Silent Hill s’inscrit donc dans une continuité évidente. Distribué par Metropolitan Filmexport, Retour à Silent Hill sortira exclusivement au cinéma le 4 février 2026. Le public de Gérardmer aura donc le privilège de découvrir le film en avant-première, quelques jours seulement avant sa sortie nationale.



















