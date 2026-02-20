JeuxActuJeuxActu.com

Resident Evil 9 Requiem : l'intrigue a fuité, mais Capcom promet des sanctions fermes !

À quelques jours seulement de sa sortie, Resident Evil Requiem se retrouve déjà au cœur d’une tempête que Capcom aurait préféré éviter. L’éditeur japonais a reconnu l’existence d’une fuite massive de vidéos de gameplay circulant en ligne et promet désormais des « sanctions fermes » contre les responsables. Une réaction inévitable tant les images divulguées (dont certaines dévoilent des éléments majeurs de l’intrigue et même la fin du jeu)se sont répandues à grande vitesse. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Capcom affirme que ces vidéos proviennent de copies obtenues « par des moyens illégaux ». L’éditeur rappelle que la diffusion d’images avant la sortie constitue une violation du droit d’auteur, mais aussi un acte nuisible pour les joueurs souhaitant découvrir l’expérience intacte. En pratique, la marge de manœuvre reste limitée : suppression des contenus, avertissements et signalements devraient constituer l’essentiel de la riposte.

Resident Evil 9 Requiem

Le phénomène n’a rien d’exceptionnel dans l’industrie, mais son ampleur illustre la difficulté croissante à protéger un lancement à l’ère des plateformes vidéo et des algorithmes viraux. Sur YouTube et les réseaux sociaux, les séquences se multiplient, souvent accompagnées de vignettes explicites et de titres sans ambiguïté, transformant la chasse aux spoilers en véritable parcours d’évitement pour les joueurs. Dans son message, l’éditeur insiste sur cette dimension collective, invitant les internautes à ne pas regarder ni partager les vidéos afin de préserver l’expérience des autres. Cette bataille contre les spoilers intervient alors que la sortie mondiale du jeu est fixée au 27 février, sur PC, PlayStation 5, Switch 2 et Xbox Series. Autrement dit, l’attente touche à sa fin. Pour les joueurs décidés à éviter toute révélation, le plus sûr reste désormais de se tenir à distance des réseaux pendant quelques jours encore.


