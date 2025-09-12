<meta itemprop="name" content="Vidéo Resident Evil 9 Requiem : la version Switch 2 confirmée, il y aura des compromis graphiques" /> <meta itemprop="description" content="Capcom a frappé fort lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025 en annonçant l'arrivée de Resident Evil 9 Requiem, sachant que cette version sera aussi prévue le 27 février 2026, soit la même date que les autres consoles."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/r/e/resident-evil-9-requiem/vv/resident-evil-9-requiem-68c7e2c64d2d5.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/resident-evil-9-requiem-des-compromis-graphiques-sur-la-version-switch-131211.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37177.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/r/e/resident-evil-9-requiem/vv/resident-evil-9-requiem-68c7e2c64d2d5.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Capcom a frappé fort lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025 en annonçant l'arrivée de Resident Evil 9 Requiem, sachant que cette version sera aussi prévue le 27 février 2026, soit la même date que les autres consoles."/><meta itemprop="duration" content="P0H02M44S" />

Capcom a frappé fort lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025 en annonçant l'arrivée de Resident Evil 9 Requiem, sachant que cette version sera aussi prévue le 27 février 2026, soit la même date que les autres consoles. De quoi prouver que la console est désormais considérée comme autant prioritaire que les autres pour l'éditeur japonais. Évidemment, la Switch 2 reste une console Nintendo, et il faudra accepter quelquespar rapport aux versions PS5, Xbox Series X|S ou PC. Attendez-vous à des textures moins détaillées, des effets de lumière adoucis et quelques baisses de fluidité dans les scènes les plus chargées. Rien qui n’empêche de frissonner, mais un rappel que la puissance a ses limites quand l’horreur rencontre la portabilité. Mais Capcom ne s’arrête pas là. Le 27 février 2026, la Switch 2 accueillera simultanément Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition, et donc ce nouvel opus. Contrairement à la précédente génération, il n’y aura plus de compromise “Cloud Edition” : cette fois, tous les jeux seront disponibles sur la console.Bien évidemment, un nouveau trailer a accompagné cette bonne nouvelle, et il nous a offert un aperçu du Wrenwood Hotel, nouveau terrain de jeu de la peur, peuplé de nouveaux antagonistes et armé de surprises. Capcom joue ici la carte de la familiarité et de la nouveauté : décor claustrophobe, tension permanente, mais avec de quoi surprendre même les fans les plus aguerris. On rappelle que le jeu suit Grace Ashcroft, analyste du FBI, trente ans après l’épidémie de Raccoon City. Cette fois, il ne s’agit plus de simples zombies façon figurine ambulante, mais d’abominations qui testent vos nerfs et votre inventaire. Le scénario semble également vouloir creuser un peu plus le drame personnel de Grace, avec la mort tragique de sa mère, Alyssa Ashcroft, comme fil rouge. On passe donc du simple survival horror à une mini-tragédie familiale, histoire de donner un peu de profondeur entre deux hurlements et deux tirs de fusil.

Resident Evil 9 Requime sera entièrement doublé en plusieurs langues, dont le français, et disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam) et Switch 2. Bref, pas de jaloux.




















