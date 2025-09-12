JeuxActuJeuxActu.com

Resident Evil 9 Requiem : la version Switch 2 confirmée, il y aura des compromis graphiques

Resident Evil 9 Requiem : la version Switch 2 confirmée, il y aura des compromis graphiques
Capcom a frappé fort lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025 en annonçant l'arrivée de Resident Evil 9 Requiem, sachant que cette version sera aussi prévue le 27 février 2026, soit la même date que les autres consoles. De quoi prouver que la console est désormais considérée comme autant prioritaire que les autres pour l'éditeur japonais. Évidemment, la Switch 2 reste une console Nintendo, et il faudra accepter quelques compromis graphiques par rapport aux versions PS5, Xbox Series X|S ou PC. Attendez-vous à des textures moins détaillées, des effets de lumière adoucis et quelques baisses de fluidité dans les scènes les plus chargées. Rien qui n’empêche de frissonner, mais un rappel que la puissance a ses limites quand l’horreur rencontre la portabilité. Mais Capcom ne s’arrête pas là. Le 27 février 2026, la Switch 2 accueillera simultanément Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition, et donc ce nouvel opus. Contrairement à la précédente génération, il n’y aura plus de compromise “Cloud Edition” : cette fois, tous les jeux seront disponibles sur la console. 



Bien évidemment, un nouveau trailer a accompagné cette bonne nouvelle, et il nous a offert un aperçu du Wrenwood Hotel, nouveau terrain de jeu de la peur, peuplé de nouveaux antagonistes et armé de surprises. Capcom joue ici la carte de la familiarité et de la nouveauté : décor claustrophobe, tension permanente, mais avec de quoi surprendre même les fans les plus aguerris. On rappelle que le jeu suit Grace Ashcroft, analyste du FBI, trente ans après l’épidémie de Raccoon City. Cette fois, il ne s’agit plus de simples zombies façon figurine ambulante, mais d’abominations qui testent vos nerfs et votre inventaire. Le scénario semble également vouloir creuser un peu plus le drame personnel de Grace, avec la mort tragique de sa mère, Alyssa Ashcroft, comme fil rouge. On passe donc du simple survival horror à une mini-tragédie familiale, histoire de donner un peu de profondeur entre deux hurlements et deux tirs de fusil.

Resident Evil 9 Requime sera entièrement doublé en plusieurs langues, dont le français, et disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam) et Switch 2. Bref, pas de jaloux.

Resident Evil 9 Requiem

Resident Evil 9 Requiem

Resident Evil 9 Requiem

Resident Evil 9 Requiem

Resident Evil 9 Requiem


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 12 septembre 2025
17:54


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
100% Blasé


À découvrir également
Autres articles

Resident Evil 9 Requiem : on a testé vue 1ère et 3ème personne en switchant à la volée, nouvelles impressions J’ai pu tester le jeu sur PS5 Pro et profiter à la fois de la vue 1ère et 3ème personne, tranquille, tout seul dans une salle climatisée. 02/09/2025, 15:08
Resident Evil 9 Requiem : Alyssa Ashcroft, la mère de Grace, est à l'honneur dans ce nouveau trailer, elle qui va mourir... Capcom a eu une présence importance lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, et forcément, Resident Evil Requiem a capté l'attention de tous les joueurs. 19/08/2025, 22:24

Resident Evil 9 Requiem : Capcom lâche les images 1ère et 3ème personne, c'est beau 27/06/2025, 01:26
Resident Evil 9 Requiem : on a vu le gameplay chez Capcom, c'est du P.T. puissance gore ! 11/06/2025, 17:00
Resident Evil 9 Requiem : mais où est passé Leon S. Kennedy ? 06/06/2025, 11:03
Resident Evil 9 : le développement confirmé, c'est l'équipe de RE 7 aux commandes 02/07/2024, 01:35


Resident Evil 9 Requiem

Jeu : FPS
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
27 Fév 2026
27 Fév 2026
27 Fév 2026
27 Fév 2026

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, pire que Goldorak ? 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, pire que Goldorak ? 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K)

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers