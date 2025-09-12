Resident Evil 9 Requiem : la version Switch 2 confirmée, il y aura des compromis graphiques

Bien évidemment, un nouveau trailer a accompagné cette bonne nouvelle, et il nous a offert un aperçu du Wrenwood Hotel, nouveau terrain de jeu de la peur, peuplé de nouveaux antagonistes et armé de surprises. Capcom joue ici la carte de la familiarité et de la nouveauté : décor claustrophobe, tension permanente, mais avec de quoi surprendre même les fans les plus aguerris. On rappelle que le jeu suit Grace Ashcroft, analyste du FBI, trente ans après l’épidémie de Raccoon City. Cette fois, il ne s’agit plus de simples zombies façon figurine ambulante, mais d’abominations qui testent vos nerfs et votre inventaire. Le scénario semble également vouloir creuser un peu plus le drame personnel de Grace, avec la mort tragique de sa mère, Alyssa Ashcroft, comme fil rouge. On passe donc du simple survival horror à une mini-tragédie familiale, histoire de donner un peu de profondeur entre deux hurlements et deux tirs de fusil.
Resident Evil 9 Requime sera entièrement doublé en plusieurs langues, dont le français, et disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam) et Switch 2. Bref, pas de jaloux.