Resident Evil 9 Requiem : mais où est passé Leon S. Kennedy ?

Il aura fallu un faux suspense soigneusement orchestré au Summer Game Fest 2025 pour que Capcom dégaine, presque théâtralement, la carte maîtresse de sa conférence : Resident Evil Requiem, alias Resident Evil 9, qui avait fait l'objet de nombreux leaks ces derniers mois. Le trailer, diffusé dans une atmosphère tendue et presque silencieuse, n’a montré qu’un seul visage : celui de Grace Ashcroft, agent du FBI au profil aussi lisse que son passé est trouble. Son nom n’est pas anodin pour les fans les plus aguerris, puisqu'il s'agit de la fille d’Alyssa Ashcroft, la journaliste de Resident Evil Outbreak sur PS2. La bande-annonce la montre en route vers le Remwood Hotel, lieu où sa mère aurait été assassinée. Une séquence glaçante s’enchaîne alors : les ruines calcinées de Raccoon City, des bribes de souvenirs et une silhouette fantomatique du commissariat emblématique de Resident Evil 2. Requiem semble bien décidé à retourner là où tout a commencé.





ET LEON S. KENNEDY ALORS ?

Autre élément qui affole la communauté : la rumeur insistante du retour de Leon S. Kennedy. Icône indétrônable de la série, Leon a débuté en 1998 comme simple bleu dans Resident Evil 2, avant de devenir un agent gouvernemental surentraîné dans le mythique Resident Evil 4, épisode qui aura redéfini le genre avec son gameplay à la troisième personne, délaissant les angles fixes et les contrôles rigides des débuts. Après un passage en demi-teinte dans Resident Evil 6, Leon avait retrouvé ses lettres de noblesse dans le remake de RE2 en 2019, puis dans celui de RE4 en 2023. Son retour dans Resident Evil Requiem, même non confirmé, aurait des allures de passation générationnelle, comme si le mythe devait croiser la relève. D’un point de vue technique, Capcom impressionne. Grâce au RE ENGINE, le studio promet un réalisme dérangeant, jusque dans les détails les plus anodins : micro-expressions, textures de peau, gouttelettes de sueur, tout est pensé pour faire de l'horreur une sensation physique, presque organique.

Attendu pour le 27 février 2026 sur PC, PS4 et Xbox Series X|S, Resident Evil Requiem s'annonce comme l'un des épisodes les plus marquants de la saga. A la première ou à la troisième personne ? On le saura tôt ou tard...