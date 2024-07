Resident Evil 9 : le développement confirmé, c'est l'équipe de RE 7 aux commandes

Un peu plus de 27 minutes, ce fut la durée du Capcom NEXT qui s'est tenu cette nuit à minuit sur la chaîne YouTube de l'éditeur japonais. L'occasion de rappeler les jeux de son catalogue qui arrivent dans les prochaines semaines et mois, comme Kunitsu-Gami Path of the Goddess le 19 juillet prochain, ou le remake du premier Dead Rising attendu pour la rentrée. Ce fut aussi l'occasion de reparler de Resident Evil 7 sur iOS, iPad et Mac, mais évidemment, ce que les fans attendaient le plus, c'était une annonce possible du prochain épisode de la franchise. Il aura fallu attendre la fin de la conférence pour que Koshi Nakanishi prenne à nouveau la parole et évoque la suite. Oui, Resident Evil 9 est actuellement en cours de développement au sein de Capcom, avec la même équipe qui s'est occupée de Resident Evil 7, ce qui est déjà un grand gage de qualité, cet épisode ayant réconcilié les fans avec la franchise, tandis que les 13 millions de ventes témoignent d'un socle commercial solide.





Nous travaillons sur un nouveau Resident Evil. Après le 7, il a été vraiment difficile de décider ce que nous allions faire ensuite. Mais nous avons trouvé, et honnêtement nous ressentons une certaine satisfaction à ce sujet. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais j'attends avec impatience le jour où je pourrai partager ces détails avec vous.

Pour l'heure, on ne sait pas si ce Resident Evil 9 gardera la vue subjective qui a pas mal redéfini la licence, ou si on reviendra à une vue troisième personne. Toujours est-il qu'il aura fallu plusieurs années de brainstorming pour arriver à ce projet qui semble plaire aux développeurs en place. De toutes les façons, avec Koshi Nakanishi aux commandes, lui qui a travaillé sur des épisodes tels que Resident Evil 5, Resident Evil : The Mercenaries 3D, Resident Evil : Revelations, il y a de quoi lui faire confiance.