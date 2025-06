Resident Evil 9 Requiem : Capcom lâche les images 1ère et 3ème personne, c'est beau

De loin le jeu le plus remarqué du Summer Game Fest il y a 3 semaines, Resident Evil 9 Requiem était à nouveau au centre de tous les intérêts pour le Capcom Spotlight du 27 juin 2025. Une dernière prise de parole avant les grandes vacances et permettre de rester dans les esprits des joueurs avant la gamescom an août où le jeu sera jouable. Cette fois-ci, on a eu droit à de nouveaux détails de la part de ses créateurs, qui avoue avoir tenté certaines choses avant de revenir à quelque chose de plus intime. Et cette intention se matérialise d’emblée à travers son héroïne, Grace Ashcroft, profileuse du FBI décrite comme « introvertie et facilement effrayée ». Là où un Leon Kennedy aurait naturellement repris les armes, Grace vacille, doute, recule, mais surtout elle observe. Koshi Nakanishi confie que même s’il avait envisagé de reprendre Leon en héros, son assurance naturelle et son passé héroïque rendaient difficile toute tentative de mise en scène vraiment horrifique. « Personne n’a envie de voir Leon bondir de frayeur à la vue d’un seau qui tombe », ironise-t-il. Sauf que malheureusement, les rumeurs sur la présence de Leon S. Kennedy dans le jeu sont incessantes, ce qui signifie que Leon sera un personnage secondaire.

Autre pivot du dispositif : la double perspective. À la première personne pour ceux qui veulent plonger littéralement dans l’horreur, à la troisième pour ceux qui préfèrent prendre un peu de recul, ou qui veulent savourer la mise en scène avec plus de distance. Une dualité qui permet au titre de s’adresser à plusieurs sensibilités, certains joueurs détestant la vue FPS. Masato Kumazawa, le producteur, précise que ce choix de caméra n’est pas cosmétique, il permet de structurer le gameplay. Et surtout, il confirme que Resident Evil 9 Requiem sera un jeu entièrement solo, hors ligne. Une précision qui vaut son pesant d’or à l’heure où tout titre AAA semble vouloir forcer la porte du multijoueur.











Plus intéressant encore, c’est ce que le jeu ne sera pas. Pas de monde ouvert. Pas de jeu en ligne. Ces pistes ont été explorées, puis abandonnées, et c’est sans doute tant mieux. Capcom choisit de resserrer l’étau, de revenir à cette horreur claustrophobe qui faisait la force du septième épisode. Et ce retour aux fondamentaux s’accompagne d’une esthétique nouvelle, comme l’explique Tomonori Takano, directeur artistique du projet. Resident Evil 9 Requiem puise dans l’imagerie film noir, avec ses angles de ville inquiétants, son omniprésence du métal, ses jeux de lumière sales et réalistes. Ce n’est plus la maison de Louisiane, ni les villages de l’Est européen : c’est le retour à l'urbain rouillé de Raccoon City. Ça promet.



La sortie de Resident Evil 9 Requiem est attendue pour le 27 février 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.