Resident Evil 9 Requiem : un court-métrage sur la chute et l'invasion de Racoon City

Resident Evil 9 Requiem s’annonce comme un épisode chargé de mystères, mais une chose est sûre, ce nouvel épisode s'impose comme un retour assumé aux fondamentaux de la saga, notamment à travers le come-back très remarqué de Leon Scott Kennedy et la place centrale à nouveau accordée à Raccoon City. Une ville mythique qui se retrouve aujourd’hui au cœur d’un court-métrage live-action fraîchement publié par Capcom. Avec cette vidéo, Capcom cherche avant tout à toucher le spectateur en racontant l’histoire tragique d’une mère et de sa fille, menant une vie paisible avant la propagation du virus. Un quotidien ordinaire, balayé brutalement par la catastrophe qui va transformer Raccoon City en zone sinistrée.







Portée par la comédienne Maika Monroe (très présente dans le cinéma d’horreur (It Follows, Longlegs), cette mise en scène insiste sur l’impact humain des événements. Un choix narratif qui permet également de rappeler une réalité souvent mise de côté dans la série : les infectés que le joueur affrontera dans Resident Evil Requiem étaient autrefois des personnes normales. Un thème sur lequel Capcom a d’ailleurs beaucoup insisté lors de sa dernière présentation, en évoquant les restes d’humanité perceptibles chez certains ennemis. Par ailleurs, lors de mon entretien récent avec Koshi Nakanishi (game director) et Masato Kumasawa (producteur), il a été confirmé que Resident Evil 9 Requiem proposera des séquences jouables à Raccoon City avant que la situation ne dégénère. La ville pourra être explorée dans un état encore fonctionnel, sans pour autant basculer dans un monde ouvert, un point sur lequel les développeurs ont tenu à être très clairs.









Pour Capcom, cette approche est essentielle, à savoir montrer la vie avant la catastrophe, afin de rendre l’horreur plus palpable une fois le chaos installé. Comprendre ce qui a été perdu donne davantage de poids à ce que le joueur s’apprête à affronter et ce court-métrage live-action s’inscrit pleinement dans cette logique, en esquissant les contours de cette Raccoon City encore vivante, juste avant sa chute. Resident Evil Requiem est attendu pour le 27 février 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.











