A Whisper of Fall Jinyiwei : un Wuxia Action-RPG qui mise sur le rewind, so be kind

A Whisper of Fall Jinyiwei est le genre de projet dont l’annonce est passée un peu sous les radars, et c’est assez logique, puisque le jeu avait été présenté il y a déjà plusieurs années (en 2024) sous le nom de Project Jinyiwei. Il fait partie des titres soutenus par Sony via le PlayStation China Hero Project, un programme destiné à accompagner des studios chinois indépendants et à les aider à s’imposer sur la scène internationale, notamment sur consoles. Et si Sony Interactive Entertainment met aujourd’hui ce jeu en avant, ce n’est clairement pas par hasard. De prime abord, on pourrait penser être face à un nouveau Souls-like chinois, mais en y regardant de plus près, A Whisper of Fall Jinyiwei s’inscrit dans une approche bien différente, puisqu'il s’agit d’un action-RPG inspiré du folklore chinois, avec des combats au corps-à-corps très dynamiques, qui rappellent davantage Phantom Blade Zero ou Where Winds Meet, notamment par leur fluidité et leur mise en scène.









En fait, la vraie particularité du jeu vient surtout de sa mécanique de manipulation du temps. Le héros dispose d’un artefact lui permettant de revenir à un point précis dans le temps et dans l’espace, afin de corriger une erreur, éviter une attaque ou tenter une approche différente ; un peu à la manière de Prince of Persia. Cette idée transforme complètement la manière d’aborder les niveaux, en mettant l’accent sur l’observation, l’expérimentation et la liberté laissée au joueur, plutôt que sur la simple punition. Le jeu adopte pour cela une structure semi open world, avec plusieurs zones ouvertes pensées comme des bacs à sable, offrant différents chemins et solutions possibles. Côté scénario, on incarne un simple batelier contraint d’infiltrer les Jinyiwei, la redoutable garde impériale de la dynastie Ming, pour le compte du marché noir, ce qui le place en permanence dans une position de double jeu, entre loyauté et trahison.









Sur le plan de l’action, A Whisper of Fall Jinyiwei mise sur un gameplay fluide, très inspiré des arts martiaux et de l’esthétique Wuxia, avec beaucoup de mobilité, d’infiltration et de combats aériens. Le jeu intègre également une dimension enquête, avec dialogues à choix et mécaniques de déduction, qui viennent enrichir l’expérience. Prévu sur PS5 et PC via l’Epic Games Store, sans date de sortie annoncée pour l’instant, A Whisper of Fall Jinyiwei devra encore confirmer ses promesses manette en main, mais il s’impose déjà comme un projet à suivre de près, tant il cherche à proposer une approche originale au sein de l’action-RPG.















