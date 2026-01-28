Scott Pilgrim EX : une date de sortie et deux nouveaux personnages révélés

C'est donc le 3 mars prochain que sortira Scott Pilgrim EX sur PC et consoles, et du coup, Tribute Games a décidé de nous offrir un nouveau trailer de gameplay qui déborde d’énergie, avec deux nouveaux personnages prêts à mettre le chaos dans Toronto, à savoir Matthew Patel et Robot-01. Pour rappel, Matthew Patel, est l'ancien ennemi de Scott et membre de la Ligue des Ex Maléfiques, et il va apporte un côté spectaculaire et mystique au combat. Il manipule en effet des démons hipsters pour distraire les ennemis, ikl peut contrôler le terrain et poser des pièges, tout en lançant des flammes ou des finish moves dévastateurs. Robot-01 mise quant à lui sur la vitesse, mais n'oublie pas de tirer des salves explosives, ce qui lui permet de nettoyer l’écran en un instant grâce à ses transformations et ses propulseurs ultra rapides. Scott Pilgrim EX va proposer 7 personnages jouables, chacun avec ses capacités uniques, et qui vont évoluer dans un monde rempli de références à l’univers original. Il faut aussi préciser que l'histoire du jeu a été co-écrite par Bryan Lee O’Malley, tandis que les musiques sont signées Anamanaguchi. Arrivée sur le marché le 3 mars 2026 donc.



















