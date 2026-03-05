Project Helix : la prochaine Xbox sera-t-elle un PC déguisé? Sony prend ses distance

Microsoft vient d’envoyer un signal au reste de l’industrie : la prochaine génération de Xbox est officiellement en préparation, et son nom de code est Project Helix. L’annonce arrive dans un contexte assez agité pour la division gaming de Microsoft, qui a vécu plusieurs semaines mouvementées avec le départ de Phil Spencer, suivi de celui de Sarah Bond, pourtant pressentie pour lui succéder. Finalement, c’est Asha Sharma qui a pris la tête de la branche gaming, et ses débuts n’ont pas été de tout repos : une partie de la communauté s’est rapidement mise à douter de l’authenticité de certains comptes liés à elle sur les réseaux sociaux, alimentant une petite polémique en ligne. Dans ce contexte un peu tendu, l’annonce de Project Helix ressemble clairement à une manière de reprendre le contrôle du récit et de montrer que la stratégie Xbox avance malgré tout.









Concrètement, Project Helix n’est pas le nom commercial de la future console mais simplement son nom de code, exactement comme Xbox One X s’appelait autrefois Project Scorpio avant son lancement officiel. Ce que Microsoft confirme déjà, en revanche, c’est la direction technique du projet : la machine sera centrée sur les performances et, surtout, elle sera capable de faire tourner à la fois des jeux Xbox et des jeux PC. C’est un point important, car il renforce la stratégie déjà amorcée depuis plusieurs années par Microsoft, à savoir rapprocher de plus en plus l’écosystème console et PC pour créer une plateforme unique autour de Xbox. Avec ce type d’architecture hybride, la frontière entre console et ordinateur devient de plus en plus floue, un peu comme ce que Valve avait tenté avec ses Steam Machines.



UN PC DÉGUISÉ ?





Dans sa prise de parole, Asha Sharma explique aussi que Project Helix sera “à la pointe des performances”, ce qui confirme les déclarations faites quelques mois plus tôt par Sarah Bond. L’idée serait de proposer une expérience très haut de gamme, capable de rivaliser avec les machines les plus puissantes du marché. On peut déjà voir un aperçu de cette philosophie avec la ROG Ally aux couleurs Xbox, qui illustre la volonté de Microsoft d’explorer différents formats de matériel tout en gardant le même écosystème logiciel. Autrement dit, la future Xbox pourrait être moins une simple console qu’une machine polyvalente, capable de s’intégrer dans l’univers PC tout en restant accessible comme une console traditionnelle.





Les premiers détails techniques devraient être présentés aux partenaires et aux studios lors de la Game Developers Conference de San Francisco, où Asha Sharma participera à ses premières discussions officielles avec l’industrie en tant que nouvelle dirigeante de Microsoft Gaming. Pour le grand public, il faudra probablement attendre encore un peu avant d’en voir davantage. Si Microsoft suit une stratégie similaire à celle adoptée à l’époque de Project Scorpio, la console pourrait être révélée progressivement sur plusieurs événements majeurs, comme le Summer Game Fest ou les The Game Awards, avant une sortie qui semble déjà se profiler autour de 2027.







ON COMPREND MIEUX LE MOVE DE SONY



