JeuxActuJeuxActu.com

Project Helix : la prochaine Xbox sera-t-elle un PC déguisé? Sony prend ses distance

Project Helix : la prochaine Xbox sera-t-elle un PC déguisé? Sony prend ses distance

Microsoft vient d’envoyer un signal au reste de l’industrie : la prochaine génération de Xbox est officiellement en préparation, et son nom de code est Project Helix. L’annonce arrive dans un contexte assez agité pour la division gaming de Microsoft, qui a vécu plusieurs semaines mouvementées avec le départ de Phil Spencer, suivi de celui de Sarah Bond, pourtant pressentie pour lui succéder. Finalement, c’est Asha Sharma qui a pris la tête de la branche gaming, et ses débuts n’ont pas été de tout repos : une partie de la communauté s’est rapidement mise à douter de l’authenticité de certains comptes liés à elle sur les réseaux sociaux, alimentant une petite polémique en ligne. Dans ce contexte un peu tendu, l’annonce de Project Helix ressemble clairement à une manière de reprendre le contrôle du récit et de montrer que la stratégie Xbox avance malgré tout.



Concrètement, Project Helix n’est pas le nom commercial de la future console mais simplement son nom de code, exactement comme Xbox One X s’appelait autrefois Project Scorpio avant son lancement officiel. Ce que Microsoft confirme déjà, en revanche, c’est la direction technique du projet : la machine sera centrée sur les performances et, surtout, elle sera capable de faire tourner à la fois des jeux Xbox et des jeux PC. C’est un point important, car il renforce la stratégie déjà amorcée depuis plusieurs années par Microsoft, à savoir rapprocher de plus en plus l’écosystème console et PC pour créer une plateforme unique autour de Xbox. Avec ce type d’architecture hybride, la frontière entre console et ordinateur devient de plus en plus floue, un peu comme ce que Valve avait tenté avec ses Steam Machines.

UN PC DÉGUISÉ ?

Dans sa prise de parole, Asha Sharma explique aussi que Project Helix sera “à la pointe des performances”, ce qui confirme les déclarations faites quelques mois plus tôt par Sarah Bond. L’idée serait de proposer une expérience très haut de gamme, capable de rivaliser avec les machines les plus puissantes du marché. On peut déjà voir un aperçu de cette philosophie avec la ROG Ally aux couleurs Xbox, qui illustre la volonté de Microsoft d’explorer différents formats de matériel tout en gardant le même écosystème logiciel. Autrement dit, la future Xbox pourrait être moins une simple console qu’une machine polyvalente, capable de s’intégrer dans l’univers PC tout en restant accessible comme une console traditionnelle.

Les premiers détails techniques devraient être présentés aux partenaires et aux studios lors de la Game Developers Conference de San Francisco, où Asha Sharma participera à ses premières discussions officielles avec l’industrie en tant que nouvelle dirigeante de Microsoft Gaming. Pour le grand public, il faudra probablement attendre encore un peu avant d’en voir davantage. Si Microsoft suit une stratégie similaire à celle adoptée à l’époque de Project Scorpio, la console pourrait être révélée progressivement sur plusieurs événements majeurs, comme le Summer Game Fest ou les The Game Awards, avant une sortie qui semble déjà se profiler autour de 2027.

Microsoft

ON COMPREND MIEUX LE MOVE DE SONY

L’annonce de Project Helix prend encore plus de sens quand on la met en perspective avec un autre mouvement récent de l’industrie : la fin progressive des exclusivités PC chez PlayStation, commentée par Jason Schreier. Depuis quelques années, Sony Interactive Entertainment avait commencé à porter certains de ses jeux sur PC (comme Horizon Zero Dawn, God of War ou Marvel’s Spider-Man Remastered), mais toujours avec un décalage important par rapport à leur sortie console, afin de préserver l’argument de la PS5. Or, le fait que Sony ralentisse ou revoie cette stratégie montre bien que la frontière entre PC et console devient un sujet stratégique majeur, et c’est précisément là que Microsoft veut frapper fort avec Project Helix.

La philosophie Xbox consiste justement à abolir cette frontière. Avec des programmes comme Xbox Play Anywhere et une présence massive sur Windows, Microsoft considère déjà le PC comme une extension naturelle de l’écosystème Xbox. Dans ce contexte, annoncer qu’une future machine pourra faire tourner à la fois des jeux Xbox et des jeux PC pourrait être mal perçu chez Sony, qui cherche encore à protéger son modèle classique basé sur l’exclusivité matérielle.

Sony Interactive Entertainment


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 5 mars 2026
22:47


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

PlayStation est en train de faire marche arrière sur le PC pour protéger ses exclus solo, la PS6 en ligne de mire Depuis plusieurs années, Sony semblait avoir trouvé une formule assez simple pour concilier exclusivité console et ouverture au marché PC. Mais ça, c'était avant. 02/03/2026, 12:53
Bloodborne Remake : Sony et Bluepoint voulaient faire le jeu, FromSoftware a dit 'Non' Voilà une histoire qui va mettre fin à une rumeur persistante autour du remake de Bloodborne, et selon laquelle Sony serait le fautif pour l'absence d'une version restaurée du grand jeu de FromSoftware de 2015. 27/02/2026, 22:46

Sony booste la PS5 Pro niveau graphismes, Resident Evil 9 Requiem est le 1er jeu à en profiter 27/02/2026, 12:29
Xbox : Sarah Bond était mal vue en interne, les langues se délient après l'annonces des départs 23/02/2026, 19:51
Phil Spencer, Sarah Bond et Xbox, c'est fini, ils seront remplacés dès ce lundi 23 février 2026 20/02/2026, 21:55
Sony ferme Bluepoint (Demon's Souls, Shadow of the Colossus), ultime gâchis de l'ère Jim Ryan 19/02/2026, 20:19


Microsoft
Microsoft

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Les vidéos
 
Xbox Game Pass : une hausse des prix spectaculaire, ça va râler sec !
The Witcher 3 a 10 ans : Xbox sort deux manettes collectors, elles sont superbes The Witcher 3 a 10 ans : Xbox sort deux manettes collectors, elles sont superbes
Xbox : vers une stratégie perdue d'avance ? Xbox : fermeture de studios, Game Pass pas rentable, vers une stratégie perdue d'avance ?
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News