Resident Evil 9 Requiem : c'est 5 millions de ventes en 5 jours, record pulvérisé !

C'est une info qu'on attendait impatiemment, et c'est Capcom qui nous la sert sur un plateau d'argent, communiqué de presse aidant. Vous l'avez compris, les ventes de Resident Evil 9 Requiem sont tombées et elles sont exceptionnelles, puisque le jeu s'est écoulé à 5 millions de copies en l'espace de 5 jours seulement. C'est tout simplement le meilleur lancement d'un jeu Resident Evil et ça confirme par la même occasion la puissance commerciale de la licence phare de Capcom, qui cumule désormais 183 millions de copies écoulées depuis sa naissance en 1996.









Ce succès s’explique d’abord par l’attente particulièrement forte autour de cet épisode, qui marque le retour d’un personnage emblématique de la franchise, Leon S. Kennedy, tout en introduisant une nouvelle protagoniste nommée Grace, une combinaison qui semble avoir parfaitement fonctionné sur le plan marketing comme sur le plan narratif. Les joueurs se sont donc rués sur le jeu dès sa sortie, d’autant que la communication autour du titre insistait sur l’idée d’une synthèse entre plusieurs périodes de la saga : l’horreur plus classique des premiers épisodes, la dimension action des opus plus récents et une mise en scène modernisée héritée des remakes qui ont relancé l’intérêt pour la série ces dernières années. Cette formule a d'ailleurs convaincu la critique comme le public, puisque le jeu affiche un score de 89% sur Metacritic et des évaluations particulièrement enthousiastes de la part des joueurs qui l'ont noté 9.5/10, soit la meilleure note obtenue par le user score ever.









Pour mesurer l’ampleur de la performance, il suffit de comparer ce lancement à celui des épisodes précédents. Là où Resident Evil Village (2021) avait eu besoin de plusieurs mois pour atteindre les 5 millions de ventes, Resident Evil Requiem franchit ce cap en moins d’une semaine, ce qui en fait l’épisode le plus rapide de toute l’histoire de la saga à atteindre ce niveau. Même les remakes récents, pourtant très populaires, comme Resident Evil 4 Remake ou Resident Evil 2 Remake, avaient mis davantage de temps à atteindre ce volume de ventes. Dans l’histoire globale de la franchise, plusieurs épisodes dominent encore largement le classement des meilleures ventes, notamment Resident Evil 5 et Resident Evil 6, qui dépassent chacun les 16 millions d’exemplaires, mais la trajectoire actuelle de Resident Evil Requiem laisse penser qu’il pourrait rapidement rejoindre le haut du tableau si la dynamique se maintient dans les mois à venir. Avec un tel démarrage, atteindre la barre des 10 millions de ventes semble presque acquis, la véritable question étant désormais de savoir à quelle vitesse le jeu pourra grimper dans le classement des épisodes les plus populaires de la série.

Dans tous les cas, un tel succès pour Resident Evil 9 Requiem ne pouvait pas tomber à point nommé, puisque cette année, la saga fête ses 30 ans d'existence. Yala !



La saga Resident Evil en quelques chiffres :

Resident Evil 4 Remake : 5 millions d’exemplaires en 4 mois

Resident Evil Village : 5 millions d’exemplaires en 5 mois

Resident Evil 3 Remake : 5 millions d’exemplaires en 24 mois

Resident Evil 7: Biohazard : 5 millions d’exemplaires en 15 mois

Resident Evil 6 : 5 millions d’exemplaires en 5 mois

Resident Evil 5 : 5 millions d’exemplaires en 2 mois



