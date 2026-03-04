Crimson Desert : Pearl Abyss prend la parole concernant les versions consoles, et c'est cash !

Bon, on y est presque, Crimson Desert arrive enfin le 19 mars 2026 sur PS5, Xbox Series S/X et PC, et forcément, ça chauffe un peu dans la communauté. Le jeu de Pearl Abyss, ambitieux comme rarement, avec son open world gigantesque et son gameplay costaud, se retrouve accusé de “cacher” ses versions consoles, un peu comme si certains craignaient un nouveau Cyberpunk 2077 bis. Le spectre de CD Projekt plane encore dans les têtes : rappeler que des versions console avaient été volontairement cachées pour masquer des performances décevantes, et au final, c’était le désastre assuré, avec des campagnes de remboursement massives. Résultat : la méfiance est là, et les joueurs veulent des preuves que Crimson Desert tournera correctement sur PS5 et Xbox Series.









Face à ces soupçons, Will Powers, le directeur marketing de Pearl Abyss, a sorti le grand jeu sur X et Reddit, et franchement, ça ressemble plus à un coup de gueule qu’à une simple mise au point. Son message est on ne peut plus clair : « Nous ne cachons rien, et j’en ai marre de me répéter. J’ai déjà dit des centaines de fois que nous révélerons des choses en amont du lancement pour laisser le temps aux gens de précommander. On le dit en toute transparence… Laissez-nous travailler ? S’il vous plaît, et merci. » En gros, le studio promet transparence et infos en temps voulu, mais regrette de devoir répéter la même chose des centaines de fois.



Dans la foulée, le PlayStation Blog a publié un article dans lequel on apprend que la version PS5 Pro de Crimson Desert bénéficiera du PSSR 2.0, la technologie maison pour booster les performances et la résolution 4K, avec ray tracing et optimisations techniques pour que le monde immense ne souffre pas de ralentissements ni de pertes de détails. La PS5 classique n’est pas en reste, avec une série d’optimisations qui devraient assurer un framerate stable et un rendu correct, même si on reste sur des previews principalement PC pour le moment.









Le timing est évidemment délicat, parce que le jeu sort dans 15 jours et le public veut savoir si tout tournera comme promis. Ne rien montrer crée un peu de flou et alimente les craintes, même si rien n’indique que les versions consoles soient problématiques : Pearl Abyss a simplement choisi de mettre en avant les images PC, qui restent la vitrine la plus sexy pour montrer l’ampleur et la beauté du jeu. Mais clairement, il va falloir rassurer vite, parce que l’ombre de Cyberpunk est longue, et les joueurs n’ont pas oublié les débuts catastrophiques sur consoles. Reste plus qu’à attendre quelques jours pour voir si Crimson Desert tient toutes ses promesses, et espérer que l’ambition technique ne se transforme pas en cauchemar sur consoles. Le 19 mars approche, et évidemment, on vous tiendra au courant, car on devrait de notre côté recevoir la version PS5 avant la sortie du jeu.



