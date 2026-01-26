Highguard : le nouveau FPS multi des anciens de Titanfall et Apex legends a été shadowdrop, mais qu'en pensent les joueurs ?

Nouveau FPS free-to-play signé par Wildlight Entertainment, les vétérans derrière Titanfall et Apex Legends, Highguard est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Une sortie en shadowdrop comme on dit, qui surprend autant qu'elle interroge. Allons-nous assister à la naissance d’un succès surprise, ou à un énième projet condamné à disparaître dans l’ombre d’un marché saturé de FPS multi et compétitif. La réponse est d'ailleurs loin d’être évidente, d’autant plus que la communication autour du jeu aura été pour le moins déroutante. Après une annonce remarquée lors des Game Awards en décembre 2025, Highguard est retombé dans un silence assourdissant, sans véritable montée en puissance médiatique, pour finalement ressurgir le jour même de son lancement. Un choix étrange, à l’heure où le moindre free-to-play se doit d’exister bien avant sa sortie pour espérer fédérer une communauté.







Mais cette stratégie de tout balancer le jour de la sortie a permis au jeu d'avoir une belle exposition tout de même. Au moment de sa sortie, Highguard a enregistré un pic de près de 97 249 joueurs simultanés sur Steam, selon les données de SteamDB. On imagine que ce chiffre a été probablement alimenté par la curiosité des joueurs, d'autant que la réputation des développeurs et une certaine polarisation en ligne autour du projet. Pour mettre ce score en perspective, on n’est certes pas sur les sommets des mastodontes free-to-play du moment, Fortnite ou Counter-Strike 2 eux-mêmes affichent régulièrement des centaines de milliers à plusieurs millions de joueurs en simultané sur Steam, mais pour un nouveau titre sorti de nulle part et sans aucune campagne marketing, flirter avec les 100 000 concurrents est loin d’être anodin.









UN ENGOUEMENT QUI A VITE DISPARU CELA DIT…



Cependant, ce pic ne raconte pas toute l’histoire. Une fois l’effet de curiosité initial retombé, le nombre de joueurs actifs s’est rapidement réduit, puisque SteamDB affiche désormais des chiffres autour de 36 000 à 38 000 joueurs simultanés dans les heures qui ont suivi la sortie, soit environ 60% du pic de lancement. Highguard parvient-il à convertir l’intérêt instantané en engagement durable ? Ce contraste entre pic d'audience et baisse rapide rejoint aussi les critiques exprimées par les joueurs sur Steam, car si certains saluent l’ambition du concept, une majorité de critiques ciblent des problèmes techniques, l’ergonomie du 3v3 sur des cartes vastes, ou encore des mécaniques de jeu perçues comme inabouties. D'ailleurs, la note utilisateur sur Steam à l'heure où l'on pose ces lignes est "plutôt négative".

Pour Highguard et ses développeurs de Wildlight Entertainment, la suite dépendra de deux facteurs cruciaux : sa capacité à corriger le tir rapidement, en adressant les critiques techniques et de design, et à fédérer un noyau de joueurs fidèles, plutôt qu’à se reposer sur la curiosité passagère. On va suivre tout cela avec attention pour éviter de faire un Concord.























