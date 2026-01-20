Life is Strange Reunion : Max et Chloé sont de retour pour clôturer leur histoire inachevée

Malgré l’accueil pour le moins mitigé réservé à Life is Strange Double Exposure, la licence n’avait manifestement pas dit son dernier mot. Square Enix et Deck Nine ont donc choisi de prolonger une saga que l’on pensait arrivée à bout de souffle, avec Life is Strange Reunion, présenté comme le véritable point final de l’histoire de Max Caulfield. Un épisode qui s’adresse avant tout aux fans de la première heure, ceux pour qui le duo Max / Chloe reste indissociable de l’ADN de la série. Ce nouvel opus assume d’ailleurs pleinement cet héritage, en recentrant son récit sur les deux héroïnes emblématiques du premier Life is Strange. Max est une nouvelle fois au cœur de l’intrigue et, contre toute attente, elle va retrouver Chloe Price. Des retrouvailles que l’on devine évidemment complexes, tant les événements d’Arcadia Bay ont marqué durablement les personnages et les joueurs. Si ce retour peut déjà diviser la communauté, Double Exposure avait clairement préparé le terrain, en introduisant la notion de réalités alternatives et en faisant évoluer les pouvoirs de Max. C’est précisément cette évolution qui sert de point d’ancrage scénaristique à Life is Strange Reunion.





Sans trop en dévoiler, le jeu s’appuiera sur les conséquences directes de l’épisode précédent pour justifier l’impossible : la présence de Chloe à l’université Caledon, où Max exerce désormais en tant que professeure de photographie. Une situation déjà lourde de sens, rapidement éclipsée par une menace autrement plus dramatique : dans trois jours, un incendie ravagera le campus. Si Max peut gagner du temps grâce à ses pouvoirs, elle ne pourra pas empêcher seule la catastrophe, plaçant une nouvelle fois les deux protagonistes face à des choix cruciaux. En fait, Deck Nine semble vouloir renouer avec ce qui faisait la force de la saga à ses débuts, à savoir une tension émotionnelle constante, des dilemmes moraux et une narration centrée sur l’intime plutôt que sur le spectaculaire. D’autant que Max et Chloe ne seront pas les seules figures mises en avant : Safi, Moses, Amanda, Vinh, ainsi que d’autres personnages issus de l’université Caledon, feront également leur retour, pour le plus grand plaisir des fans de la saga.









Sur le plan du gameplay, Reunion introduira également une dualité intéressante, puiisque Max et Chloe seront toutes deux jouables. Si la première conserve son pouvoir de manipulation temporelle, la seconde devra compter sur son tempérament, son sens de la débrouille et son insolence légendaire pour influencer les événements à sa manière. Une approche qui pourrait renouveler la formule, sans pour autant la trahir. Et bonne nouvelle , on n'aura pas à attendre bien longtemps puisque Life is Strange Reunion est attendu pour le 26 mars 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, avec plein d'éditions différentes dont voici les détails :





Édition Deluxe – 59,99€

(49,99 € sur PC via Steam)

Cette édition comprend le jeu complet, accompagné des bonus numériques suivants :

Mini bande originale numérique

Artbook numérique

Bande dessinée numérique

Documentaire exclusif sur les coulisses du jeu, avec les comédiennes de doublage Hannah Telle (Max) et Rhianna DeVries (Chloe)





Pack Double Life is Strange – 69,99€

(59,99 € sur PC via Steam)

Un pack regroupant :

Life is Strange: Reunion – Édition standard

Life is Strange: Double Exposure – Édition standard

Les joueurs qui précommandent ce pack bénéficieront d’un accès immédiat à Life is Strange: Double Exposure.





Édition Collector – 119,99€

(109,99 € sur PC via Steam)

L’édition la plus complète inclut le jeu et de nombreux objets physiques :

Coffret de produits et étui collector, illustrés par Ilya Kuvshinov

12 morceaux issus du jeu pressés sur un vinyle 33 tours EcoRecord orange

Poster double-face signé Drugstore Makeup (environ 61 × 30,5 cm)

Couvre-plateau en feutrine Rembobiner

Trois médiators double-face personnalisés, avec six illustrations originales

Trois cartes illustrées Polaroid mettant en scène Max et Chloe















