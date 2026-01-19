Rockstar North : explosion et incendie dans les locaux de GTA 6, que s'est-il passé ? Le studio a pris la parole

Ce lundi 19 janvier au matin, une intervention des pompiers a brièvement semé l’inquiétude du côté de Rockstar North, le studio écossais à l’origine de la saga Grand Theft Auto. En effet, très tôt dans la matinée, peu après 5 heures du matin, les services d’urgence ont été appelés au siège du studio, situé sur Holyrood Road à Édimbourg, après le déclenchement d’une alarme et des signalements évoquant une possible explosion. Sur place, l’ampleur du dispositif a immédiatement attiré l’attention : pas moins de sept véhicules du Scottish Fire and Rescue Service ont été dépêchés sur les lieux, accompagnés de ressources spécialisées. Les équipes sont restées environ trois heures afin de sécuriser le bâtiment, notamment après des dégâts structurels constatés dans les locaux. Heureusement, aucune victime n’est à déplorer.









Dans un second temps, Rockstar a tenu à clarifier la situation. Un représentant du studio a confirmé à GamesIndustry.biz que l’incident était dû à un dysfonctionnement sur l’une des chaudières du bâtiment. Le studio a également tenu à remercier les personnes qui ont exprimé leur inquiétude, ainsi que les forces de l’ordre et les pompiers pour leur intervention rapide. Selon Rockstar, tout le personnel va bien et les bureaux sont aujourd’hui « ouverts et pleinement opérationnels ». Les services de secours ont confirmé cette version des faits. Le Scottish Fire and Rescue Service indique avoir été alerté à 5h02 précises et avoir quitté les lieux vers 9h21, une fois la structure du bâtiment jugée sécurisée. Aucune information supplémentaire n’a été donnée à ce stade sur les causes exactes du dysfonctionnement, si ce n’est qu’il proviendrait du local des chaudières.





Cet incident intervient dans une période déjà sensible pour Rockstar North. Le studio a récemment licencié plus de 30 employés, une décision vivement critiquée par le syndicat IWGB Game Workers, qui accuse l’entreprise de pratiques de « union-busting ». Le conflit est désormais porté devant la justice, même si un juge du tribunal du travail de Glasgow a rejeté, la semaine dernière, une demande de mesure conservatoire déposée par le syndicat. Malgré ce contexte tendu, le développement de GTA 6 se poursuit, le jeu étant toujours prévu pour le 19 novembre 2026, après avoir déjà connu deux reports successifs. Cet incident technique, bien que spectaculaire dans son déploiement, ne semble donc pas avoir d’impact sur l’activité du studio ni sur le calendrier du projet. On peut souffler.



