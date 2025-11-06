JeuxActuJeuxActu.com

GTA 6 : l'annonce du report du jeu à novembre 2026 a fait plus de 100 millions de vues

Initialement prévu pour le 26 mai 2026, Grand Theft Auto VI sortira finalement le 19 novembre 2026, soit un report de près de six mois. Rockstar Games a confirmé l’information dans un communiqué sur ses réseaux sociaux, invoquant la volonté de “terminer le jeu avec le niveau de finition que les joueurs sont en droit d’attendre et qu’ils méritent”. Ce nouveau décalage ne surprendra qu’à moitié les observateurs du secteur, puisque depuis plusieurs années, Rockstar s’impose des standards de qualité extrêmement élevés, au prix de développements souvent longs et complexes. Mais ce report intervient dans un contexte social tendu au sein du studio, ce qui rend le timing de l’annonce particulièrement sensible.

En effet, ces derniers jours, Rockstar a été accusé de “union busting”, c’est-à-dire de pratiques visant à entraver les tentatives de syndicalisation de certains employés. Une quarantaine de licenciements ont été prononcés, que l’entreprise justifie par des “fautes graves”, notamment pour divulgation d’informations confidentielles. Ces décisions sont contestées par une partie du personnel, et une manifestation s’est tenue aujourd’hui devant les locaux londoniens de Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar Games. Quelques heures seulement après cette mobilisation, le studio a annoncé le report de GTA 6. Si aucune corrélation directe n’a été confirmée, la coïncidence interroge et alimente les spéculations quant à la gestion interne du projet et de sa communication.

GTA 6

Entre perfectionnisme et pression sociale

L’annonce du report s’inscrit dans une tradition bien connue de la part de Rockstar Games. Déjà lors du développement de Red Dead Redemption 2, le studio avait repoussé la sortie à plusieurs reprises avant de livrer un jeu salué pour sa qualité technique et artistique. Le communiqué publié aujourd’hui insiste sur le souci du détail et le respect des standards de qualité, sans évoquer directement les tensions internes. Cette décision pourrait également viser à éviter un retour du crunch, ces périodes de travail intensif souvent dénoncées dans l’industrie, et plus encore chez Rockstar, notamment après les témoignages publiés lors de la sortie de Red Dead Redemption 2.

 

Pour les joueurs, la déception reste palpable. GTA 6 devait initialement sortir à l’automne 2025, avant d’être fixé à mai 2026, puis repoussé à novembre de la même année. Quoi qu’il en soit, GTA 6 demeure l’un des titres les plus attendus de la décennie, et chaque décision de Rockstar Games suscite une attention considérable. On en veut pour preuve avec ce tweet d'annonce qui a déjà fait plus de 100 millions de vues en quelques heures à peine. Si le studio tient sa promesse d’offrir “le niveau de finition attendu”, cette attente supplémentaire pourrait se justifier. Mais elle confirme aussi une chose : chez Rockstar Games, rien ne sort tant que ce n’est pas prêt.


le jeudi 6 novembre 2025
