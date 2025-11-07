JeuxActuJeuxActu.com

Wolverine n'a pas peur de GTA 6 et le dit haut et fort !

Alors que le report une seconde fois de GTA 6 à fait l'effet d'une bombe partout dans le monde, Insomniac Games a de son côté réaffirmé que son prochain jeu, Marvel’s Wolverine, sortira bien à l’automne 2026, sans doute aux alentours de l'arrivée deGTA 6 dans les bacs, désormais prévu pour le 19 novembre 2026. Cette annonce, relayée via un tweet du studio, souligne la volonté d’Insomniac de maintenir le cap sur sa stratégie de lancement, même dans un contexte où se mettre en frontal face à GTA 6 est considéré comme étant du pur suicide. Il faut dire que les deux titres ne boxent pas dans la même catégorie, même si le jeu grand danger, c'est de se faire ghoster par la sortie du prochain jeu de Rockstar Games. Les wishlists sur le PlayStation Store sont déjà ouvertes, et le studio prévoit de dévoiler plus de contenu lors du prochain State of Play au printemps 2026. Les fans peuvent donc s’attendre à davantage d’aperçus sur l’histoire, les mécanismes de jeu et les environnements, consolidant ainsi l’exclusivité PS5 et l’identité du titre.

Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 7 novembre 2025
14:58


Marvel's Wolverine

Jeu : Action
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : Insomniac Games
Oct 2026

