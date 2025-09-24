<meta itemprop="name" content="Vidéo Wolverine : le 1er trailer de gameplay est d'une violence inouïe" /> <meta itemprop="description" content="Après des années de silence, Wolverine est enfin de retour et c'est lors du State of Play du 24 septembre qu'on a pu voir du gameplay. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette vidéo a fait beaucoup parler d'elle."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/m/a/marvel-s-wolverine/vv/marvel-s-wolverine-68d65326ca8bc.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/wolverine-le-1er-trailer-de-gameplay-est-d-une-violence-inouie-131237.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37189.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/m/a/marvel-s-wolverine/vv/marvel-s-wolverine-68d65326ca8bc.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Après des années de silence, Wolverine est enfin de retour et c'est lors du State of Play du 24 septembre qu'on a pu voir du gameplay. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette vidéo a fait beaucoup parler d'elle."/><meta itemprop="duration" content="P0H01M52S" />

Après des années de silence, Wolverine est enfin de retour et c'est lors du State of Play du 24 septembre qu'on a pu voir du gameplay. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette vidéo a fait beaucoup parler d'elle. Action démesurée, mise en scène cinématographique et hyper violence sont les trois piliers qui sembler caractériser le jeu, avec en prime une adaptation ultra fidèle du personnage des comics. On retrouve d'ailleurs les costumes des bandes dessinées, avec un personnage à la psychologie cabossé, hanté et même contradictoire. C'est du moins ce qui ressort de ce premier trailer de gameplay, qui révèle aussi que le jeu sortira à l'automne 2026, exclusivement sur PS5.

Toutefois, ce que rappelle Insomniac Games, c’est qu’au-delà de l’ultra-violence, Logan, c’est aussi un narrateur brisé, un homme aux souvenirs fragmentés, imprévisible dans ses bascules d’humeur : rage animale d’un côté, tendresse inattendue de l’autre. Un cocktail dramatique qui, bien exploité, peut donner au jeu une profondeur rarement vue dans le registre super-héroïque vidéoludique. Le choix du casting semble avoir été central également pour le jeu. Insomniac Games insiste d'ailleurs sur le fait qu'il fallait trouver quelqu’un capable de tout dire sans mots, juste avec le regard. Et derrière la motion capture, c’est William McIntire qui endosse le rôle, validé unanimement par l’équipe dès ses premières performances.





On retrouvera les environnements iconiques comme le Canada, le Japon et Madripoor, tandis qu'on va aussi croiser la route de personnages bien connus également. Insomniac Games tease déjà quelques apparitions dans ce trailer tels que Omega Red et Mystique, mais le piratage du jeu il y a deux ans a révélé que beaucoup d'autres super-héros seront aux côtés de Wolverine. Mais ce qui semble le plus central, c’est bien sûr le gameplay et les devs insistent sur le fait de rendre les combat spéciaux. Pas seulement un beat’em all re-skiné de Spider-Man (même si ça y arrive sur certains aspects), mais une expérience viscérale, immédiate et satisfaisante. Le système de combat a en effet pensé pour retranscrire l’animalité du personnage, loin de la fluidité acrobatique de Spider-Man. En tout cas, on l'espère.



