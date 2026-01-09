Malgré un lancement record, la Nintendo Switch 2 a déçu lors des ventes de Noël

2025 est dans le rétroviseur et il est temps de faire le bilan chiffré pour de nombreuses sociétés. Et concernant la Nintendo Switch 2 qui connaît ses premières fêtes de fin d'année, ses résultats étaient forcément très scrutés. Et malgré son lancement record lors de sa sortie en juin dernier, la console de Nintendo n'a visiblement pas surperformé. En effet, les données relayées par Christopher Dring pour The Game Business montrent que la dynamique de la Switch 2 s’est nettement ralentie sur les derniers mois de 2025. Non pas au point de remettre en cause son succès global, mais suffisamment pour surprendre un marché qui s’attendait à un nouveau pic de ventes pendant Noël. En fait, le paradoxe de la Switch 2 tient précisément à son lancement exceptionnel. Avec 10 millions de consoles écoulées avant la fin septembre, la machine a placé la barre très très haut, un record même pour Nintendo. Dans ce contexte, toute inflexion est immédiatement interprétée comme un signal négatif, même lorsque les volumes restent importants.









Aux États-Unis, les ventes enregistrées sur la période novembre–décembre sont ainsi inférieures d’environ 35% à celles réalisées par la première Switch en 2017. En Europe, la tendance est similaire, avec des performances en retrait au Royaume-Uni sur la période des fêtes, malgré un bilan annuel encore favorable. L’un des éléments les plus souvent avancés pour expliquer cette situation concerne l’absence d’un titre véritablement rassembleur pour le public occidental. En 2017, Super Mario Odyssey avait joué un rôle déterminant dans l’adoption rapide de la Switch. En 2025, la Switch 2 ne disposait pas d’un équivalent capable de mobiliser massivement les acheteurs occasionnels pendant Noël. Certains jeux ont rencontré un succès notable, notamment au Japon, mais leur impact est resté plus limité sur les marchés occidentaux. Dans un contexte de fêtes, ce manque de locomotive logicielle a probablement pesé sur les décisions d’achat.

Le marché français constitue sans doute le point le plus préoccupant du bilan. Traditionnellement favorable à Nintendo, il est le seul grand territoire où la Switch 2 a fait moins bien que la Switch sur leur première année respective, avec un recul supérieur à 30%. Ce résultat dépasse la simple question de la période de Noël et interroge sur l’évolution du rapport du public français à la nouvelle machine. Le fait que le Royaume-Uni soit devenu, en 2025, un marché plus important que la France pour la Switch 2 est un indicateur qui mérite attention. Nintendo évoque un environnement économique plus difficile, des prix plus élevés et une prudence accrue des consommateurs. Ces facteurs sont difficiles à ignorer. Le marché de 2025 n’est plus celui de 2017, et l’achat d’une nouvelle console représente un engagement financier plus lourd, en particulier en l’absence d’un titre incontournable, et surtout de prix bien élévés qu'il y a 8 ans. En revanche, le Japon reste un pilier pour Nintendo, puisque la Switch 2 y domine largement la concurrence et continue de se vendre à un rythme soutenu, même si les chiffres restent légèrement là aussi inférieurs à ceux de la Switch 1 sur la même période en 2017. Cette solidité domestique offre un certain contrepoids aux performances plus mitigées observées ailleurs.



