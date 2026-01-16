LEGO Zelda : le combat final d’Ocarina of Time se dévoile officiellement avec vidéo et images, son prix aussi

Les fans de Zelda ont de quoi se réjouir : LEGO a officialisé son deuxième set inspiré de la saga et baptisé « Ocarina of Time – Le combat final ». Il s'agit d'un diorama directement tiré de l’affrontement mythique contre Ganon, et ce choix est on ne peut plus symbolique, puisque ce nouveau set est là pour célébrer en sus les 40 ans de la licence cette année. Le set met en scène les ruines du château d’Hyrule, avec des flammes, des débris et une Triforce bien mise en évidence. La pièce centrale reste évidemment Ganon, accompagné de Link adulte, Zelda, Ganondorf version Gerudo, et même Navi.









LEGO propose ici un concept modulable plutôt malin puisqu'il est possible d’exposer soit le combat contre Ganon sous sa forme monstrueuse, soit une confrontation plus classique face à Ganondorf. Cela dit, avec 1 003 pièces, le set se montre plus compact que l’Arbre Mojo, mais aussi nettement plus accessible (même si ça reste cher). Affiché à 119,99€, le set LEGO Zelda Ocarina of Time – Le combat final sera disponible le 1er mars 2026, avec des précommandes déjà ouvertes au moment où je pose ces lignes. Voici la vidéo et les images officielles.























































