The Legend of Zelda Ocarina of Time : le remake fait avec l'Unreal Engine 4 est disponible, la preuve en vidéo

Le moddeur CryZENx vient de mettre à disposition de tous les joueurs PC la dernière mouture de son remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time qui, rappelons-le, a été réalisé avec l'Unreal Engine 4. Cette version revue et corrigée permet donc de revivre les aventures de Link dans la plaine d'Hyrule, ou du moins le début de l'aventure. L'avantage, c'est bien sûr la qualité visuelle qui change radicalement de ce que l'on a connu à l'époque sur Nintendo 64, ains que la direction artistique un brin moins enfantine.Pour télécharger le jeu (2.9 Go), il suffit de vous rendre sur la chaîne Discord de CryZENx à cette adresse . On ne peut que vous recommander de vous dépêcher, tant Nintendo n'aime pas que les fans s'approprient ses licences. Si jamais vous avez besoin d'être convaincus par les qualités de ce remake fan-made, il vous suffit de jeter un oeil à la vidéo ci-dessous.