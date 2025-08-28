JeuxActuJeuxActu.com

Nintendo se lance dans des courts-métrages Mario en stop-motion, 3 épisodes déjà dispos

Nintendo se lance dans des courts-métrages Mario en stop-motion, 3 épisodes déjà dispos

Nintendo n’a pas fini de transformer Mario en superstar planétaire. Après les parcs d’attraction, le cinéma et une avalanche de produits dérivés, voilà que le plombier moustachu s’offre sa propre série de courts-métrages sur YouTube. Son nom ? It’s Me, Mario! (forcément). Disponible dès maintenant sur les chaînes YouTube de Nintendo, cette mini-série adopte un format ultra-court : une minute par épisode, pas plus. Chaque saynète met en scène une figurine animée en stop-motion dans des situations décalées. Le premier épisode, La moustache de Mario, montre notre héros galérer à se recoiffer. Le deuxième, Casquette perchée, le fait bondir pour récupérer son couvre-chef bloqué sur un bloc. Le troisième, Attention à la carapace, le voit s’amuser (ou pas) avec une carapace de Koopa Troopa. Bref, on est sur du mini-gag à la chaîne, parfait pour la génération TikTok / Insta / Snapchat qui scroll plus vite que son ombre.

 

Bien sûr, cette initiative, aussi sympathique soit-elle, n’a rien d’anodin. It’s Me, Mario! sert avant tout à mettre en avant la nouvelle gamme de produits dérivés My Mario, annoncée plus tôt ce mois-ci. Une collection pensée pour les enfants (et donc pour leurs parents-acheteurs) qui regroupe jouets, vêtements, livres et autres articles brandés Mario. La gamme est déjà dispo au Japon (dans les Nintendo Store de Tokyo, Osaka et Kyoto) et une sortie internationale est prévue l’année prochaine. Objectif ? Accrocher les plus petits dès le berceau. Si vous êtes trop jeune pour une Switch 2, pas de souci : Nintendo a prévu hochets, peluches et vaisselle à votre taille.

 

Pour concevoir My Mario, Nintendo s’est associé à plusieurs grosses boîtes nippones. Bandai s’occupe des fringues et accessoires (sweats à capuche, sacs à dos, t-shirts, vaisselle…), tandis que Happinet se charge des jouets et peluches destinés aux tout-petits, faciles à laver à la main. Résultat : une première vague de 34 produits déjà disponibles et consultables sur le site officiel My Mario. Et ce n’est sûrement qu’un début : les prochains épisodes de It’s Me, Mario! devraient logiquement servir de vitrine pour les futures déclinaisons de cette collection.




Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 28 août 2025
17:57


