EVO France 2025 : la 1ère édition ce week-end à Nice, les plus grands jeux de baston seront là

Longtemps cantonné aux villes de Tokyo et de Las Vegas, l'EVO pose enfin ses valises sur le Vieux Continent, et pas n’importe où, puisque c'est en France que l'événement eSport des jeux de baston fera ses premiers pas du 10 au 12 octobre 2025. Et surprise, ce n'est pas Paris qui a été choisi pour accueillir la compétition, mais la ville de Nice, au Palais des Expositions, un lieu idyllique entre mer et montagne. L’annonce avait déjà fait l’effet d’une bombe l'an passé dans la communauté FGC (Fighting Game Community), mais à l’approche du week-end, l’effervescence est totale ! En effet, pendant trois jours, la Côte d’Azur va devenir le théâtre de combats titanesques, de rivalités internationales et de pop-offs mémorables, en espérant aussi des EVO moments inoubliables. Des milliers de joueurs venus du monde entier, amateurs comme pros, sont attendus sur place pour participer à la toute première édition européenne de l’EVO, soutenue par la Métropole Nice Côte d’Azur.









Le line-up officiel : du lourd, rien que du lourd

Le programme est d'ailleurs à la hauteur des attentes, avec les cadors actuels du jeu de combat, à savoir Street Fighter 6 (Capcom), Tekken 8 (Bandai Namco), Fatal Fury City of the Wolves (SNK), Guilty Gear Strive (Arc System Works), Granblue Fantasy Versus: Rising (Cygames), Dragon Ball FighterZ (Arc System Works / Bandai Namco) et la surprise du chef : Hunter x Hunter: Nen x Impact, premier jeu de combat basé sur la licence culte de Yoshihiro Togashi. Une sélection qui reflète la diversité du versus fighting moderne : du réalisme nerveux de Street Fighter 6 au style anime survitaminé de Guilty Gear, en passant par le retour très attendu de Fatal Fury. L'événement permettra aussi de jouer à des titres pas encore sortis comme Marvel Tokon Fighting Souls de Sony et 2XKO de Riot Games, le jeu de baston issus de la licence League of Legends.









L’EVO France 2025 s’organise autour de deux formules :

- Le Pass 3 jours, qui donne accès à la compétition et permet aux joueurs de s’inscrire aux tournois.

- Le Pass 1 jour, réservé aux spectateurs souhaitant profiter des matchs, stands, et animations sans participer directement.





Autour des tournois principaux, de nombreuses activités annexes sont prévues telles que des zones freeplay dédiées aux classiques de la baston 2D des salles d'arcade et la possibilité de croiser les casteurs de la scène, qu'ils soient français comme américains. Et bien sûr, on devrait retrouver les traditionnels stands de merchandising, où SNK, Capcom et Bandai Namco viendront tester la ferveur du public français. Pas moins de 93 nationalités sont attendus durant ces 3 jours de compétition, autant vous dire qu'on a hâte. Jeuxactu sera sur place pour couvrir l'événement, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux.



