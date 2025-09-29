Bully 2 : Dan Houser (ex-boss de Rockstar Games) explique pourquoi le jeu n'a jamais vu le jour

Le 27 septembre dernier, à la Comic Con de Los Angeles, Dan Houser — co-fondateur de Rockstar Games et scénariste derrière quasiment tous les GTA et les Red Dead Redemption — a remis une couche sur l’un des serpents de mer les plus fascinants de l’histoire du jeu vidéo : Bully 2. Interrogé par IGN.com, Dan Houser a reconnu que la suite de Bully n’a jamais vu le jour pour une raison simple et désarmante : « un problème de bande passante ». Comprenez par-là trop de projets, pas assez de ressources disponibles pour les mener tous à bien. Une réponse pragmatique, mais frustrante, qui cache sans doute un malaise plus profond : Bully 2 représentait pour Rockstar un pari créatif bien plus risqué que de sortir un énième GTA.





Petit rappel, Bully (Canis Canem Edit pour l'Europe) est sorti en 2006 et proposait d’incarner Jimmy, un ado marginal dans une école privée bourgeoise. Entre bastons de cour de récré, brimades, romances adolescentes et mini-jeux délirants, Rockstar Games livrait une satire mordante de l’adolescence. Succès critique, public fidèle, mais réception brouillée : beaucoup ont pris le titre pour une glorification du harcèlement, quand Dan Houser cherchait au contraire à en faire une parodie acide. Résultat : un jeu culte, mais un malentendu qui a peut-être causé du tort au jeu et aux possibilités de déployer davantage la licence. Dans les faits, Bully 2 a bien été en développement du côté de Rockstar New England à la fin des années 2000. Plusieurs mécaniques imaginées pour le jeu ont même atterri dans Red Dead Redemption 2, preuve que le projet était ambitieux. Puis vint le silence radio. Officiellement, Dan Houser évoque encore et toujours ce problème de « bande passante » : une petite équipe créative ne peut pas tout gérer. Officieusement, les rumeurs et les leaks — jusqu’à un fichier de base de données exhumé en 2023 dans GTA V — entretiennent le mythe.







Bully 2 : encore possible ?

Rien n’empêche Rockstar Games de ressusciter Bully. Mais le studio est désormais devenu une multinationale prudente, qui vit à l’heure du GTA Online et de ses milliards générés chaque trimestre. Dans ce paysage, Bully 2 ressemble moins à une suite attendue qu’à un caillou dans la chaussure. Depuis son départ de Rockstar en 2020, Dan Houser a pris ses distances avec les mégastructures vidéoludiques pour fonder Absurd Ventures. Sa nouvelle société joue la carte transmédia, avec notamment un premier comics policier, American Caper, prévu pour le 12 novembre 2025. En parallèle, l'ex Boss de Rockstar Gales recrute. Une vingtaine d’anciens d’Ascendant Studios (dont son ex-PDG) ont rejoint une filiale flambant neuve, Absurd Marin, basée en Californie. Mais côté jeux vidéo, mystère total : aucun projet n’a encore été dévoilé. On a hâte d'en savoir plus.











