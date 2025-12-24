Marvel's Blade : le jeu développé par Arkane Lyon se porte bien visiblement

Depuis son annonce, Marvel’s Blade s’est fait particulièrement discret. Le prochain projet majeur d’Arkane Lyon suscite pourtant de fortes attentes, tant par son univers que par le pedigree du studio. Jusqu’ici, les informations officielles étaient maigres, on savait seulement que la phase de production avait réellement débuté à la fin de l’année 2024 et qu’elle n’avait pas été affectée par les vagues de licenciements qui ont récemment secoué l’industrie. Un silence prolongé qui, dans le contexte actuel, pouvait légitimement inquiéter. C’est finalement via un échange informel sur Twitter que de nouvelles informations ont émergé. À l’occasion d’une demande de mise à jour formulée par une créatrice de contenu spécialisée dans l’actualité d’Arkane et de Bethesda, le directeur du studio et co-directeur créatif, Dinga Bakaba, a tenu à rassurer la communauté. Sans dévoiler d’éléments concrets sur le gameplay ou l’avancement précis du projet, il a confirmé que le développement se déroulait dans de bonnes conditions.









Bakaba insiste notamment sur l’engagement des équipes, affirmant que les développeurs « travaillent d’arrache-pied », que « chacun est extrêmement fier » du projet et qu’ils cherchent constamment à se dépasser. Un discours classique, certes, mais qui prend ici une importance particulière compte tenu du climat d’incertitude entourant de nombreux projets AAA annoncés puis retardés, voire annulés. Le responsable invite également les joueurs à faire preuve de patience, qualifiant Marvel’s Blade de « jeu spécial », conçu pour atteindre les standards élevés que le studio s’est fixés. Sur le plan conceptuel, Marvel’s Blade se distingue déjà par son cadre : un jeu solo à la troisième personne situé au cœur de Paris, dans une zone mise en quarantaine à la suite d’un événement surnaturel. Les joueurs incarneront Eric Brooks, le célèbre Daywalker, dans une histoire originale qui semble vouloir s’éloigner des sentiers battus habituels des adaptations Marvel. Un positionnement qui correspond bien à l’ADN d’Arkane, connu pour ses univers travaillés et ses approches narratives immersives.





En l’absence d’images de gameplay ou de détails plus concrets, ces déclarations ne suffisent pas à lever toutes les interrogations. Néanmoins, elles permettent de tempérer les inquiétudes et de confirmer que le projet avance sans accroc majeur.



