Disney Dreamlight Valley : direction le château de la Belle et la Bête dans une nouvelle mise à jour !

Disney et Gameloft continuent d'enrichir lecontenu de leur Dreamlight Valley, avec l'arrivée d'une nouvelle mise à jour, dédiée cette fois-ci à la Belle & la Bête. Le château emblématique du prince métamorphosé s’ouvre à nouveau aux joueurs pour leur proposer de résoudre un nouveau mystère. En effet, comme pour les autres lieux de la vallée, le château est envahi par un étrange enchantement qu’il faudra dissiper pour débloquer l’arrivée de deux nouveaux résidents : Lumière et Big Ben. Lumière se charge de résoudre diverses perturbations magiques dans le Palais de Tiana, tandis que Big Ben souhaite remettre un peu d’ordre et de ponctualité dans la vallée. Logique.

 

La mise à jour permet d'avoir aussi accès à une série de quêtes pour revivre la première danse de Belle et la Bête, une séquence mythique et bien sûr nostalgique. On peut aussi compter sur de nouveaux souvenirs, des objets pour la boutique et une nouvelle Voie des étoiles, baptisée « Sorcellébration », qui introduit un thème saisonnier centré sur mysticisme et sorcellerie. Mais ce n'est pas tout ! Du 15 au 31 octobre, les joueurs pourront participer à l’événement traditionnel Chasse aux bonbons, tandis qu’à partir du 22 octobre, un portail mystérieux donnera accès au Festival volant hanté. Jusqu’au 11 novembre, il sera possible d’explorer l’île volante hantée, résoudre des énigmes et suivre une nouvelle histoire inédite. Ces événements prolongent l’engagement des joueurs et préparent l’arrivée de la prochaine extension payante, qui sera présentée le 15 octobre. Vous savez tout.


le jeudi 2 octobre 2025
