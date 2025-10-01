JeuxActuJeuxActu.com

Marvel Rivals : Daredevil (et son look ravageur) dévoile son gameplay, la Saison 4 annonce des nouveautés

La Saison 4 de Marvel Rivals est lancée à pleine vitesse, et aujourd'hui, c'est le jour de présentation de Daredevil, nouveau personnage qui débarque après celui d'Angela. Lui aussi a bénéficié d'un joli travail sur son design, avec un rouge qui a de belles teintes rosées, tandis que son style de combat va utiliser ses deux batons comme des nunchakus ; mais pas que. Bien sûr, Daredevil dispose aussi de son célèbre sens radar, qui rend le mal visible à tous les instants. Au combat, il peut choisir une cible prioritaire selon la situation, utiliser son agilité pour se rapprocher et déchaîner une série d’attaques rapides avec ses bâtons. Il peut aussi puiser dans le pouvoir de la bête, ce qui a pour conséquence de renforcer ses techniques et délibrer des frappes encore plus mortelles.



En plus de ce trailer, NetEase a aussi dévoilé le contenu de la mise à jour, qui apporte également de nouveaux ajustements aux capacités de coopération en équipe. Certaines compétences, comme Ragnarok Rebirth et Gamma Charge pour Nemo, sont retirées, tandis que deux nouvelles capacités d’équipe font leur apparition : Best Hunt et Deep Rest. La saison 4.5 introduira également un nouveau mode, mais dont les détails seront révélés lors du Titan Game Show le 17 octobre prochain. À cela s’ajoutent un événement spécial pour Halloween et des costumes thématiques pour célébrer cette saison mystérieuse et envoûtante. Les développeurs annoncent aussi avoir écouté le retour de la communauté en travaillant sur la progression crossplateforme, qui est désormais prête. Avant son lancement officiel lors de la Saison 5, un petit groupe de joueurs sera invité à tester la fonctionnalité pour fournir un feedback sur son fonctionnement.

Autre nouveauté attendue : la personnalisation de l’écran d’accueil. Les joueurs pourront choisir les animations et musiques des saisons précédentes, et même télécharger des images en haute résolution pour les écrans de connexion et de lobby. Enfin, l’équipe continue de travailler sur l’équilibrage du jeu, avec de prochaines annonces sur les ajustements des compétences et des capacités d’équipe.



