Marvel Rivals : Daredevil (et son look ravageur) dévoile son gameplay, la Saison 4 annonce des nouveautés

En plus de ce trailer, NetEase a aussi dévoilé le contenu de la mise à jour, qui apporte également de nouveaux ajustements aux capacités de coopération en équipe. Certaines compétences, comme Ragnarok Rebirth et Gamma Charge pour Nemo, sont retirées, tandis que deux nouvelles capacités d’équipe font leur apparition : Best Hunt et Deep Rest. La saison 4.5 introduira également un nouveau mode, mais dont les détails seront révélés lors du Titan Game Show le 17 octobre prochain. À cela s’ajoutent un événement spécial pour Halloween et des costumes thématiques pour célébrer cette saison mystérieuse et envoûtante. Les développeurs annoncent aussi avoir écouté le retour de la communauté en travaillant sur la progression crossplateforme, qui est désormais prête. Avant son lancement officiel lors de la Saison 5, un petit groupe de joueurs sera invité à tester la fonctionnalité pour fournir un feedback sur son fonctionnement.
Autre nouveauté attendue : la personnalisation de l’écran d’accueil. Les joueurs pourront choisir les animations et musiques des saisons précédentes, et même télécharger des images en haute résolution pour les écrans de connexion et de lobby. Enfin, l’équipe continue de travailler sur l’équilibrage du jeu, avec de prochaines annonces sur les ajustements des compétences et des capacités d’équipe.