Marvel Rivals : développeurs américains licenciés, boycott et confusion des postes, on débunke le vrai du faux

Si vous suivez l'actualité du jeu vidéo et si surtout vous faites partie des joueurs de Marvel Rivals, ça ne vous a pas échappé, le jeu a fait les gros titres des médias ces dernières années, concernant : "Des licenciements importants chez NetEase Games", qui n'est autre que l'éditeur et le studio derrière le jeu. NetEase est un gros acteur du jeu vidéo chinois, basé à Hangzhou, c'est une grande ville située à 175 km au sud de Shanghai. La société n'est peut-être pas aussi massive que Tencent, mais elle pèse lourd dans l'industrie, surtout depuis que la Chine est prise en considération dans cette industrie, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, surtout quand elle servait de petite main aux grands studios occidentaux et japonais.









Donc, que s'est-il passé récemment ? Disons que les fameux breaking news ont commencé à apparaître après une série de publications LinkedIn de développeurs de l'antenne américaine de NetEase, indiquant que toute leur équipe avait été licenciée d'un coup d'un seul, sachant que parmi les personnes remerciées, il y avait un certain Thaddeus Sasser, un vétéran du jeu vidéo ayant bossé sur des licences comme Call of Duty, Battlefield et Ghost Recon, et qui a occupé le poste de 'game director' sur Marvel Rivals. Sur LinkedIn, il a posté un long message pour indiquer que toute son équipe a été licenciée alors que le jeu Marvel Rivals cartonne,





"C'est une industrie tellement étrange... Mon équipe talentueuse et exceptionnelle vient de contribuer à la création d'une nouvelle franchise incroyablement réussie avec Marvel Rivals pour NetEase Games et vient d'être licenciée."





Forcément, avec de tel propos, comment ne pas s'insurger, comment ne pas réclamer justice, quand un jeu tel que Marvel Rivals revendique plus de 40 millions de joueurs ? Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour que cette annonce devienne le sujet trend topic de ces dernières heures dans l'industrie du gaming, avec énormément de relais médias, expliquant le choc de voir toute une équipe être mise à la porte alors qu'un jeu connaît un succès fulgurant. Très vite, on a pu lire que "NetEase s'est met à virer les têtes pensantes du projet américaine pour la remplacer par l'équipe chinoise qui va se contenter de faire le suivi maintenant que le jeu est lancé et que le jeu cartonne". Pour certains, la décision de NetEase est politique, voire même anti-américaine, car seul le bureau américain du jeu a été touché par ces licenciements.









Seulement voilà, dans les heures qui ont suivi ces posts LinkedIn et ces gros titres à sensation, tout cela a commencé à être débunk et de nombreuses précisions ont commencé à faire surface, avec des journalistes comme Nick Calandra ou Daniel Ahmad, directeur de la recherche et des analyses chez Niko Partners, qui sont allés enquêter, afin de comprendre ce qui se passait réellement, et ainsi dresser un tableau plus clair de la situation. Et passé les articles qui ont réagi avec émotion en se contentant de reprendre les posts LinkedIn des personnes concernées sans aller plus loin, on se rend compte déjà qu'il n'y a pas de licenciement massif et que le nombre de développeurs touchés est de l'ordre de 6 personnes. On est loin de la panique générale d'un énorme studio américain, puisqu'il est question de 6 personnes.





Il est toujours regrettable que des développeurs perdent leur emploi, surtout quand c'est soudain et surtout quand le jeu cartonne, mais il faut savoir que l'industrie du jeu vidéo fonctionne de cette manière et ce depuis toujours. En gros, quand un studio se lance dans le développement d'un jeu, il se met à embaucher des dizaines voire des centaines de personnes pour un temps délimité, celui du développement du jeu. Une fois que le jeu est terminé, une fois que le produit est livré, on n'a plus besoin d'avoir autant de développeurs dans son équipe, surtout s'il n'y a pas un autre projet en cours. Et si c'est le cas, et qu'un autre jeu est en production, tout dépend de l'état de son avancée. Est-il à l'état de l'écriture, du prototypage, en full production. Selon son avancée, un studio n'a pas besoin d'avoir une équipe complète, surtout que je vous rappelle qu'un jeu nécessite des années et des années de développement. Chaque pays a ses méthodes d'embauche, ça peut-être de la prestation sur un temps défini, ça peut être un CDD, ça peut-être aussi un CDI, mais personne n'est à l'abri de sauter une fois que le jeu est terminé, succès ou pas succès du jeu en question. Forcément, c'est choquant quand un jeu cartonne, mais une fois qu'il est terminé et qu'il n'y a rien derrière, on se sépare de ses collaborateurs, c'est comme ça que fonctionne l'industrie du jeu vidéo.









Dans un jeu du type Marvel Rivals, où toute la partie créative a été faite, il ne reste qu'à faire le suivi et c'est là où je vais revenir sur le poste de Thaddeus Sasser, qui a parfaitement choisi ses mots. Par ces propos, on a évidemment l'impression que toute la partie créative de Marvel Rivals, on la doit à ces 6 développeurs américains, ce qui n'est pas vrai du tout. Dans le podcast de VideoGamer de novembre 2024, Thaddeus Sasser lui-même a souligné la distinction entre le game director et le directeur créatif, et à cette époque, il précisait le principal esprit créatif derrière Marvel Rivals était Guangyun Chen, tandis que son propre rôle à lui, Thaddeus Sasser, se concentrait sur "la main-d'œuvre et les budgets du jeu". Dans cette optique, il semble que si le départ de Sasser peut avoir un impact sur le côté production, il est peu probable qu'il soit ressenti par les joueurs, car Guangyun Chen est le véritable esprit créatif derrière Marvel Rivals. Donc non, NetEase n'a pas remercié les créatifs américains du jeu pour que le suivi se fasse désormais avec la team chinoise, car depuis le départ, le vrai créatif, c'est Guangyun Chen.









Forcément, tout cela pourrait ressembler à une guerre politique que se livre les Etats-Unis et la Chine, d'autant qu'avec l'arrivée de Trump au pouvoir pour son 2è mandat, ce dernier veut mener une guerre économique sans pitié face à la Chine. Sur cette question, difficile d'y répondre, mais le message officiel de NetEase stipule qu'il s'agit purement de restructuration de l'équipe de design qui était là en soutien face à l'équipe créative qui était en Chine. NetEase représente aujourd'hui près de 30 000 employés dans le monde, en Chine, au Canada, au Japon, en Angleterre, à Singapour et en France, puisque je vous rappelle que NetEase a racheté Quantic Dream, le studio de David Cage, en 2022. Donc oui, 6 employés licenciés, c'est triste, surtout que Marvel Rivals cartonne, mais cette équipe de 6 était sans doute employée pour cette mission précise et pas au-delà, comme c'est souvent le cas dans cette industrie.





On peut évidemment partagé la tristesse de cette perte d'emploi, mais monter sur ses grands chevaux et faire des appels au boycott, il faut savoir raison garder. L'industrie du jeu vidéo fonctionne et à toujours fonctionné de cette manière et il y a peu de chances que cela change. Cependant, ce n'est un secret pour personne qu'un titre comme « NetEase licencie toute la branche américaine, y compris le directeur du jeu de Marvel Rivals » attirerait bien plus de clics que « NetEase licencie six développeurs qui étaient là en soutien », ce qui explique pourquoi la situation a été exagérée.