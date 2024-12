Marvel Rivals : le carton est planétaire, les développeurs d'Overwatch en sont verts de jalousie et se ridiculisent

Avec 10 millions de joueurs en un petit week-end et un pic de joueurs à presque 440 000 joueurs en simultané, Marvel Rivals peut se targuer de faire partie des belles réussites de 2024. De quoi placer le dernier jeu des Chinois de NetEase comme le nouveau Overwatch, avec un large avantage, c'est de jouer avec les héros de Marvel. Un succès qui n'a pas manqué de faire réagir Blizzard Entertainment et son ex-patron, un certain Mike Ybarra, qui a du mal à encaisser le succès de Marvel Rivals. Pour ce dernier, Marvel Rivals n'est qu'une pâle copie d'Overwatch, arguant que les Chinois ne savent que recopier les autres, reprenant l'exemple de Light of Motiram. Le problème, c'est que Mike Ybarra se ridiculise juste après en osant dire que le personnage de Widowmaker dans Overwatch ressemble à celui de Black Widow dans Marvel Rivals.



« On dirait bien que Marvel Rivals, qui ressemble énormément à Overwatch, sorte demain. C’est comme Light of Motiram (une copie évidente d’Horizon Zéro Dawn), qui vient de Chine. Je veux dire, même dans le nom des personnages — Widowmaker dans Overwatch, Black Widow dans Marvel Rivals lol. NetEase/Tencent, tous les mêmes ».







Il est tout à fait entendable que les similitudes entre Marvel Rivals et Overwatch soient nombreuses, mais la comparaison entre Widowmaker et Black Widow démontre une sérieuse méconnaissance du sujet, d'autant que c'est le personnage de Widowmaker qui s'est inspiré de Black Widow. Cette bourde a d'ailleurs été épinglée par une note de la communauté, rappelant les manquements de Mr Ybarra : « Natasha Romanoff, aka Black Widow, est une héroïne Marvel populaire qui a fait ses débuts dans les comics en 1964, plus de 50 ans avant la création d’Overwatch et de Widowmaker. Ce message fait de la désinformation ». Depuis, Mike Ybarra a supprimé son post, mais comme chacun sait, Internet n'oublie jamais, d'autant que de nombreuses personnes n'ont pas manqué de lui rappeler son deux poids deux mesures quand Mike Ybarra a mis en avant Path of Exile 2, qui présente lui aussi de nombreuses ressemblances avec Diablo 4, un autre jeu de Blizzard Entertainment. De là à taxer l'ancien patron de Blizzard de racisme anti-chinois, peut-être pas, mais de préférence culturelle, c'est assez évident...



En attendant, c'est le public qui est le seul juge et arbitre et pour le moment, ce dernier s'est désintéressé d'Overwatch pour cette fois-ci s'amuser avec Marvel Rivals....